Еще два клуба АПЛ заинтересовались Бущаном

Карьера украинского голкипера в скором времени может получить интересное развитие.

Вратарь киевского Динамо Георгий Бущан может стать тем игроком, кто покинет команду в нынешнее трансферное окно.

Ранее была информация от зарубежных источников, что на матче Динамо - Бенфика (0:2) присутствовал скаут Манчестер Юнайтед, а его целью исследования был 28-летний голкипер.

Но, как оказалось, за украинцем следят не только манкунианцы. По информации Игоря Бурбаса, Георгий Бущан заинтересовал еще два клуба из английского чемпионата, а именно Челси и Лестер.

"Пенсионеры" рассматривают его в качестве замены Кепы Аррисабалаги, который близок к переходу в Наполи, а Лестер после продажи Каспера Шмейхеля лишился "первого" номера. Место датчанина занял Дэнни Уорд, который не впечатляет "лис" - 29-летний вратарь пропустил 6 голов в первых двух турах чемпионата.

За Бущана потенциальным покупателям придется выложить 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне украинец принял участие в 5 матчах, пропустив 4 мяча и отстояв на ноль два раза.