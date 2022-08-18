iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Еще два клуба АПЛ заинтересовались Бущаном

Карьера украинского голкипера в скором времени может получить интересное развитие.
Вчера, 18:29
Георгий Бущан / Getty Images
Георгий Бущан / Getty Images
0 0 0

Вратарь киевского Динамо Георгий Бущан может стать тем игроком, кто покинет команду в нынешнее трансферное окно.

Ранее была информация от зарубежных источников, что на матче Динамо - Бенфика (0:2) присутствовал скаут Манчестер Юнайтед, а его целью исследования был 28-летний голкипер.

Но, как оказалось, за украинцем следят не только манкунианцы. По информации Игоря Бурбаса, Георгий Бущан заинтересовал еще два клуба из английского чемпионата, а именно Челси и Лестер.

"Пенсионеры" рассматривают его в качестве замены Кепы Аррисабалаги, который близок к переходу в Наполи, а Лестер после продажи Каспера Шмейхеля лишился "первого" номера. Место датчанина занял Дэнни Уорд, который не впечатляет "лис" - 29-летний вратарь пропустил 6 голов в первых двух турах чемпионата.

За Бущана потенциальным покупателям придется выложить 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне украинец принял участие в 5 матчах, пропустив 4 мяча и отстояв на ноль два раза.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол УПЛ Челси Динамо Киев АПЛ Лестер Сити Георгий Бущан
0 0 0

Статьи по теме

Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Аякс отказался от 80 миллионов евро, которые Манчестер Юнайтед предлагал за Антони Аякс отказался от 80 миллионов евро, которые Манчестер Юнайтед предлагал за Антони
Днепр-1 в голевом матче проиграл Ларнаке в квалификации Лиги Европы Днепр-1 в голевом матче проиграл Ларнаке в квалификации Лиги Европы
Помочь журналистам

Видео

"Боже мой, Расселл Уэстбрук": фанат затроллил Симмонса посреди магазина
"Боже мой, Расселл Уэстбрук": фанат затроллил Симмонса посреди магазина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо – Бенфика: где смотреть матч Лиги чемпионов
просмотров
ТОП-трансферы межсезонья: Ювентус усилился полузащитником Айнтрахта
просмотров

Последние новости

Бокс00:54
Арум: Уверен, Фьюри "примет вызов", чтобы сразиться с Усиком или Джошуа
Европа00:50
Агбонлахор - о МЮ: Роналду – паршивая овца, уберите его и возьмите молодых игроков
Лига Европы00:27
Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига конференций00:26
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Легкая атлетика00:21
Немного не хватило: Бех-Романчук стала 4-й в прыжках в длину на ЧЕ
Европа00:19
Аякс отказался от 80 миллионов евро, которые Манчестер Юнайтед предлагал за Антони
Вчера, 23:57
Олимпийские виды23:57
Мультиспортивный Евро-2022: результаты украинцев за 18 августа
Другие23:51
Кохан занял 5 место на чемпионате Европы в метании молота
Другие23:48
Мультиспортивный чемпионат Европы-2022: Все медали украинцев
Легкая атлетика23:43
Проценко завоевал бронзу в легкой атлетике на Мультиспортивном Евро-2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK