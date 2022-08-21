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Ворскла подпишет форварда сборной Албании

Полтавцы усилятся универсальным футболистом группы атаки.
Сегодня, 15:20
Таулянт Сефери / Instagram
Таулянт Сефери / Instagram
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Полтавская Ворскла продолжает работу на трансферном рынке.

Как сообщает албанское издание Arkeleu, коллектив Виктора Скрипника подпишет местного форварда Таулянта Сефери.

Контракт с 25-летним футболистом подпишут на три года, за которые он заработает 700 тысяч долларов. За трансфер Сефери полтавчане заплатят 500 тысяч евро. 

Албанец является универсальным игроком группы атаки. Способен сыграть как в центре, так и на обоих флангах.

В минувшем сезоне игрок забил 18 мячей и отдал 10 ассистов в 43 матчах за Теуту.

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