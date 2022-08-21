Ворскла подпишет форварда сборной Албании
Полтавцы усилятся универсальным футболистом группы атаки.
Полтавская Ворскла продолжает работу на трансферном рынке.
Как сообщает албанское издание Arkeleu, коллектив Виктора Скрипника подпишет местного форварда Таулянта Сефери.
Контракт с 25-летним футболистом подпишут на три года, за которые он заработает 700 тысяч долларов. За трансфер Сефери полтавчане заплатят 500 тысяч евро.
Албанец является универсальным игроком группы атаки. Способен сыграть как в центре, так и на обоих флангах.
В минувшем сезоне игрок забил 18 мячей и отдал 10 ассистов в 43 матчах за Теуту.