Сможет ли Шахтер противостоять Динамо и кто выживет к концу: главные интриги чемпионата Украины

Чемпионат Украины по футболу из-за полномасштабного вторжения на территорию Украины со стороны РФ в 2022 году стартует позже обычного. Уже сегодня, 23 августа, первые команды выйдут на футбольные поля и проведут первые матчи.

Этот сезон обещает быть очень не стандартным, интересным и непредсказуемым. ISPORT выделил главные интриги чемпионата перед его началом.

Сможет ли Шахтер на равных сразиться с Динамо за чемпионство?

Перед стартом сезона Динамо выглядит безоговорочным главным претендентом на золотые медали украинской Премьер-лиги. Несмотря на войну и вынужденный выезд из Киева, у "бело-синих" все относительно стабильно и без кардинальных изменений. Главный тренер на месте, заряженный на борьбу и готовый доказывать, что игра продолжается даже в таких сверхсложных обстоятельствах. Мирча Луческу знает, как побеждать в чемпионате и в противостоянии с более грозными оппонентами еще в нормальные времена.

Ставка на украинских исполнителей сыграла на руку Динамо, хотя и из-за факторов, которых лучше бы не существовало. Установленный, сыгранный состав, как и тренер, под руководством которого команда работает уже третий год, тоже на месте, да еще и подкреплен новыми молодыми вливаниями. Потеря легионеров не станет катастрофой для киевлян, к тому же тех, кто и так не играл ведущих ролей в коллективе. Последним команду покинул Беньямин Вербич, прощание с которым, а также с Карлосом Де Пеной, обнажило левый фланг атаки "бело-синих". Тем не менее, Луческу уже подбирал варианты решения этой проблемы в матчах квалификации Лиги чемпионов. Пока из иностранцев остается только Томаш Кендзер, но и его будущее в команде неопределенно.

У Шахтера же в нынешней ситуации все развалилось. Философия и стратегия клуба, которые формировались годами и позволяли добиваться успехов в прошлом, были разрушены. Главный тренер, строивший конкурентную команду, ушел, а на его место был назначен, хоть и знаком с украинским футболом, но без опыта работы на таком уровне Игорь Йовичевич. Хорватскому специалисту придется создавать что-нибудь свое, насколько это возможно в нынешних условиях и с ограниченными ресурсами, и на фоне Луческу он точно не выглядит фаворитом.

Легионеры Шахтера, формировавшие остов команды, разбежались, некоторые еще и бесплатно, воспользовавшись новым правилом ФИФА во время войны. Бразильская эпоха в команде завершилась или приостановилась, а новые задачи придется решать с местными исполнителями. Поэтому донецкий клуб и начал собирать украинцев (и не только), которые раньше так или иначе себя зарекомендовали или уже играли за "горняков", как Александр Зубков, Иван Петряк, Андрей Тотовицкий, Богдан Михайличенко, Лукас Тейлор.

Похоже, на подходе еще Марьян Швед. Они вместе с уже опытными исполнителями, как Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, молодежью, как Михаил Мудрик, Анатолий Трубин, пока еще в составе нападающим Лассиной Траоре должны будут сформировать новую команду. Каков будет результат, пока неизвестно.

Шахтер готовился к сезону путем контрольных матчей, ведь сразу сыграет в группе Лиги чемпионов, однако в поединках с соперниками, с которыми в прошлые времена и с бывшим составом легко разобрался, слишком не впечатлял. Да и матчи главного европейского клубного турнира, где перспективы "горняков" настораживают, по уровню соперников будут отбирать больше сил по сравнению с играми Динамо в Лиге Европы, где киевляне будут выступать практически наверняка. Возможно, киевская команда форсировала форму к квалификации Лиги чемпионов и дальше возможен определенный спад, однако игры, показанной в уже сыгранных официальных матчах, и запаса крепости в чемпионате Украины точно хватит.

Впрочем, пока ждать большой интриги и ожесточенной борьбы за чемпионство не приходится. Динамо, хоть, вероятно, и не слишком ярко, прагматично, но должно брать свое.

Может ли кто-то составить конкуренцию Шахтеру и Динамо за место в ЛЧ?

Динамо - фаворит текущего сезона, чтобы кто не говорил. Мирча Луческу лишился легионеров, но костяк команды был украинским. Так что, учитывая их уровень и новый Шахтер, то именно Динамо Киев имеет шансы не только попасть в зону Лиги чемпионов, но и выиграть чемпионат Украины. Шахтер только строится и каким он будет - вопрос. Но планы у руководства, тренерского штаба и игроков одни - выиграть УПЛ и попасть в Лигу чемпионов. Как получится - узнаем.

Сейчас у других команд из Украины появился шанс зацепиться, если не за чемпионство, то каким минимум за место в квалификации Лиги чемпионов - а это дорогого стоит. В последний раз, когда Динамо (именно оно дважды подряд) выпадали из двойки, - было в сезоне-2013/14, когда Днепр оказался выше. Годом ранее Металлист стал вторым, обойдя Динамо.

Кто может бросить вызов Шахтеру и Динамо? Заря, Ворскла и Днепр-1. Именно эта троица, как и ранее, претендует на то, чтобы соревноваться не только между собой, но и кусать лидеров украинского футбола. Правда результаты на евроарене печальные - луганская команда вылетела от румынской Университатя Крайова (1:3 по сумму двух встреч), Ворскла проиграла шведскому АИКу (3:4) и Днепр-1, который провел пока одну игру в отборе с кипрской АЕК Ларнака (1:2).

У всех этих команд новые тренеры, новые игроки и новое мышление. С Зарей работает Патрик ван Леувен, который знаком с украинским футболом, Ворсклу возглавил Виктор Скрипник, один из лучших тренеров УПЛ, в Днепр-1 пришел Александр Кучер, который показал отличные результаты в Первой и Второй лиге Украины вместе с Металлистом. Так что эти трое могут перевернуть историю украинского футбола.

Учитывая факторы, начиная от тренерского штаба и игроков, то Днепр-1, куда пришел Александр Кучер и Евгений Красников с несколькими игроками Металлиста, смотрится ярче, тем более там будут играть несколько легионеров, которые вполне уже начали показывать себя в отборе. Коллектив из Днепра вполне способен показывать футбол европейского уровня.

Ворскла, видится, той командой, которая немного уступает Днепру-1, но также может и побороться за тройку, а то и двойку чемпионата. Почему? Опыт Виктора Скрипника, который в Заре строил приятный и яркий футбол, имея ограниченные ресурсы. В Полтаве побольше, игроки не меняются постоянно, а значит более-менее стабильно все, что очень важно сейчас.

Заря практически полностью поменяла состав за летнее межсезонье. Конечно, можно увидеть в этом плюсы: новая кровь, мышление, шансы, но и есть минусы: дисбаланс, не сыгранность (товарищеские игры не заменят официальных) и способность футболистов показывать высокий уровень на протяжении всего сезона.

Старт сезона, в какой-то степени, будет иметь важную роль, ведь каждое очко на счету, если команды хотят бороться за еврокубки, а за зону Лиги чемпионов - тем более. Походу сезона что-то будет меняться, но важен старт. По нему и можно будет увидеть перспективы.

Какая судьба Днепра-1 и Металлиста?

Днепровский клуб по итогам недоигранного прошлого сезона получил путевку в квалификацию Лиги Европы, где уже успел получить новый опыт, ведь ранее команда никогда не выступала в еврокубковых турнирах. Несмотря на поражение в первой игре от АЕК Ларнака (Кипр), Днепр-1 сохраняет шансы выйти в следующий раунд, однако, в случае неудачи, команды все равно попадет в групповой этап Лиги конференций.

В прошлом сезоне Днепр-1 показывал отличную игру, однако потом началась полномасштабная война и команду пришлось перестраивать и менять. Начали уходить футболисты, однако главная потеря - Игор Йовичевич, который со скандалом ушел в донецкий Шахтер. Теперь судьба днепровского клуба сошлась с харьковским Металлистом. Ранее в это мало, кто бы поверил, что два клуба, которые всегда соперничали, будут дружить.

Евгений Красников - лучший спортивный директор Украины, Александр Кучер - перспективный тренер, который вывел бы Металлист в УПЛ, если бы не начало полномасштабной войны, перешли в Днепр-1, куда также последовали несколько игроков из харьковского клуба. Футбольный мир Украины по разному воспринял факт такого перехода, ведь Днепр-1 заплатит за Кучера один миллион долларов. Дуэт уже начал активную работу: Красников привел несколько латиноамериканцев, а Кучер ведет работу для подготовки команды к сезону.

Сейчас трудно загадывать на что способен Днепр-1, однако с уверенностью можно сказать, что этот дуэт при поддержке почетного президента команды Юрия Березы и директор Андрея Русола, сможет достичь успеха - вывести команду в еврокубки на следующий сезон. В украинском футболе - всегда есть что-то интересное или наоборот то, что вызывает вопросы, однако связь Днепра-1 и Металлиста - лучшее решение в нынешней ситуации.

Харьковский клуб явно мечтал о другом возвращении, сейчас же стоит вопрос о выживании клуба. Металлист, который провел отличную работу за прошлый год, уверенно шел к УПЛ, под что уже собирался неплохой состав. Однако война внесла свои планы. Александр Ярославский = Металлист, но сейчас ситуация у президента сложная: активов мала, перспективы невидно и что будет дальше - большой вопрос. Поэтому проект по возвращению клуба немного приостановился.

Металлист, однозначно, не оставил своих целей о борьбе за высшие награды УПЛ, однако нынешний сезон для команды стоит рассматривать как переходящий. Клуб имеет проблемы с финансированием (будет жить в том числе на средства, полученные за переход Кучера), легионеры покинули команду, а длительная пауза, пускай и с тренировочным процессом, тоже влияет в негативную сторону.

Поэтому нынешний сезон для Металлиста переходящий: клуб сейчас будет работать в эконом-режиме, команда сделает все, чтобы остаться в УПЛ и уже в следующем сезоне по-настоящему вернуться, чтобы навязать борьбу всем остальным. Конечно, фанаты харьковчан разочарованы, но сейчас стоит вопрос о выживании.

С учетом всех факторов, прогнозировать команде позиции выше средине таблицы не нужно, а вот вопрос о том, чтобы вылететь совсем не стоит. Металлист способен занять нужную позицию, чтобы сохранить прописку в УПЛ и в следующем сезоне строить планы по возвращению в еврокубки. Но нужно не забывать, что успех проекта Металлист зависит от того, когда закончится боевые действия.

Что ожидать от перерождения Кривбасса и Черноморца?

В этом сезоне в чемпионате будут играть многие "легендарные" клубы, но если у Металлиста в последние месяцы были какие-то неразберихи и проблемы, то Кривбасс и Черноморец провели очень активную подготовку к новой кампании.

У команд есть одна общая черта: их главные звезды - это их главные тренеры. Роман Григорчук вернулся в родную команду еще в конце прошлого года, но так и не успел потренировать её так как следует. Юрий Вернидуб после начала полномасштабной войны пошел служить в ВСУ, но позже отправился на работу в Кривбассе.

Оба клуба провели очень большую и масштабную трансферную кампанию и вступают в этот сезон уже совершенно другими командами, чем они были в 2021 году. Потому в плане ожиданий от действий коллективов очень большую роль сыграет тот факт, насколько быстро игроки смогут приспособиться друг к другу и понять требования своих наставников.

Эти коллективы на бумаге выглядят очень интересно и, скорее всего, будут вести борьбу за места в высшей половине таблицы, а может и вовсе составят борьбу за медали?

Аутсайдеры чемпионата, кто они?

Перед началом сезона на позиции главных аутсайдеров чемпионата претендуют два клуба - Минай и Львов. Команда из Закарпатья на протяжении последних двух сезонов не смогла доказать то, что они действительно являются командой уровня высшей лиги страны.

Какого-то прогресса от этой команды ожидать можно - у них новый главный тренер с именем (Владимир Шаран) и обновленный состав, но качество новичков, наверное, желает лучшего.

Что касается Львова, то здесь ситуация очень интересная. Команда потерла многих лидеров, а на их место не подписала практически никого. Сейчас у них менее 20 игроков в заявке и выглядят перспективы не очень радужно.

Кто сможет удивить?

Такой переходной сезон может стать плацдармом для взлета новых звездочек в чемпионате Украины. Большинство легионеров покинули нашу страну и у многих молодых украинцев появится больше шансов демонстрировать свои умения.

Конечно же, первыми на ум приходят футболисты Шахтера. Судаков, Бондаренко и Мудрик уже давно заявили о себе, но теперь у них будет гораздо больше времени и мы сможем увидеть их на дистанции. Свои шансы точно получат такие парни, как Очеретько, Топалов и Кулаков. Если из команды еще и уйдет Николай Матвиенко, то юные защитники Козик и Фарина тоже будут играть большие минуты.

Интересно будет наблюдать за прогрессом форварда Динамо Ваната, против Бенфики также дебютировал Царенко, которому обязаны давать шансы играть.

Конечно же, в других командах также найдутся игроки, которые получат свой шанс и смогут им воспользоваться, потому стоит ожидать целую россыпь новых имен, которые засияют в УПЛ.

Смогут ли до конца сезона выжить все команды?

Украинский футбол в последние годы не отличается финансовой стабильностью. С футбольной карты Украины исчезали такие клубы, как Днепр, Зирка, запорожский и донецкий Металурги, алчевская Сталь и другие. Мало кого удивит, если в текущих условиях мы потеряем, как минимум один клуб.

Полномасштабное вторжение вносит свои малоприятные коррективы в экономику страны, а футбол в Украине и без того не был делом, которое приносит прибыль или же хотя бы окупает себя.

Безусловно, флагманы УПЛ в лице Динамо и Шахтера переживут эти времена, вероятно исчезновение не грозит Заре, Ворскле, Днепру-1 и Кривбассу, однако слухи о банкротстве того же Миная появлялись еще задолго до 24 февраля, и никто не гарантирует, что за этот футбольный год слухи не превратятся в реальность.