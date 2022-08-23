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Стали известны стартовые составы на первый матч УПЛ сезона-2022/23

В стартовом поединке чемпионата Украины встретятся Шахтер и Металлист-1925.
Сегодня, 12:52
Иван Петряк / shakhtar.com
Иван Петряк / shakhtar.com
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Донецкий Шахтер и харьковский Металлист 1925 на НСК Олимпийский сыграют первый матч нового розыгрыша УПЛ.

Игор Йовичевич и Валерий Кривенцов определелись с футболистами, попавшими в основной состав на данную игру.

Шахтер: Трубин – Тейлор, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко – Петряк, Джурасек, Судаков, Мудрик – Сикан.

Запасные: Шевченко, Пятов, Бондарь, Тотовицкий, Кулаков, Топалов, Бондаренко, Конопля, Очеретько, Фарина, Козик, Корниенко.

Металлист 1925: Мозиль – Шершень, Безуглый, Курило, Рудавский – Мартынюк, Кравченко – Русин, Габелок, Ременюк – Зубков.

Запасные: Сидоренко, Потомков, Ткачук, Коваленко, Бичек, Дмитренко, Вендел, Дудик, Пономарь.

Встреча Шахтер - Металлист 1925 начнется в 13:00 по киевскому времени.

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