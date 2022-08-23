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На открытии чемпионата Украины по футболу подняли легендарный флаг

Перед матчем Шахтер – Металлист 1925 года подняли флаг Украины с большой историей.
Сегодня, 13:35
Флаг Украины
Флаг Украины
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Поединком Шахтер - Металлист-1925 стартовал чемпионат Украины сезона-2022/23.

Церемония открытия ознаменовалась интересным событием.

На ней был поднят флаг Украины,  который впервые засветился на Олимпийских Играх-1976 года в Монреале..

С украинским знаменем на поле во время полуфинала футбольного турнира СРСР и ГДР выбежал представитель местной диаспоры Даниил Мигаль.

Стоит отметить, что конкретно этот флаг впервые привезен на территорию Украины.

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