На открытии чемпионата Украины по футболу подняли легендарный флаг

Перед матчем Шахтер – Металлист 1925 года подняли флаг Украины с большой историей.

Поединком Шахтер - Металлист-1925 стартовал чемпионат Украины сезона-2022/23.

Церемония открытия ознаменовалась интересным событием.

На ней был поднят флаг Украины, который впервые засветился на Олимпийских Играх-1976 года в Монреале..

С украинским знаменем на поле во время полуфинала футбольного турнира СРСР и ГДР выбежал представитель местной диаспоры Даниил Мигаль.

Стоит отметить, что конкретно этот флаг впервые привезен на территорию Украины.