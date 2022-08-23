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УПЛ выступила с официальным заявлением касаемо трансляции матча Заря - Ворскла

Матч должен был транслироваться на другой платформе
23 августа, 16:13
УПЛ
УПЛ
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Матч первого тура УПЛ сезона-2022/23 Заря - Ворскла ознаменовался скандалом.

Поединок должен был транслироваться на телеканале Setanta Sports+ и OTT-платформе компании, однако накануне начала чемпионата 1+1 Media Group объявила о том, что собирается транслировать домашние матчи Днепра-1, Динамо, Зари и Металлиста.

Oба медиахолдинга приехали в Ужгород, но в итоге за час до матча представители Setantа начали собирать технику в машину и уезжать обратно, а матч транслируется на телеканале 2+2 и Youtube-канале Football Hub.

Пресс-служба УПЛ оперативно отреагировала на произошедшее, и выпустила заявление, в котором пообещала передать сведения о произошедшем в КДК УАФ.

"В связи с недопущением футбольным клубом Заря съемочной группы на позиции для съемки матча Заря-Ворскла, Передвижная телевизионная станция официального транслятора Setanta Sports была вынуждена покинуть стадион Авангард, на котором будет проводиться матч.

После получения всех официальных рапортов и документов, данные об инциденте будут переданы на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ".

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