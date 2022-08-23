Setanta не показывает матч Зари в первом туре УПЛ

Единый телепул не такой уж и единый?

Украинская Премьер-Лига вернулась после длительного перерыва и сразу начала со скандала.

Перед стартом сезона-2022/23 организация объявила о создании единого телепула в кооперации с медиахолдингом Setanta Sports.

Планировалось, что все 240 матчей украинского чемпионата будут показаны на OTT-сервисе компании, но уже в первый же день все пошло не по плану.

Накануне 1+1 Media Group объявила, что планирует показывать домашние матчи с участием Динамо, Днепра-1, Зари и Металлиста на телеканале 2+2 и своих платформах.

До последнего оставалось неизвестным, что же тогда с Setanta? Как показал матч Зари и Ворсклы cитуация сейчас такова, что, как минимум один из матчей чемпионата не будет показан в рамках единого телепула.

По сообщениям различных СМИ, съемочная группа медиахолдинга Setanta Sports приехала в Ужгород, как и съемочная группа 1+1 Media Group, но за час до матча первые стали загружать технику в машину и уехали.

Техподдержка OTT-платформы Setanta пояснила свое видение ситуации в комментарии для сайта Football.Ua.

"Председатель Премьер Лиги Украины выступил с официальным заявлением о том, что существованию единого телепула ничего не угрожает. Setanta Sports в сотрудничестве с Премьер Лигой выкупила права на трансляцию всех 240 матчей, соответственно и мы, и Украинская Премьер Лига будем действовать согласно уставу и договору, Но, к сожалению, этот матч мы транслировать не можем.

".