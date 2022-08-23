Заря - Ворскла 3:1 Видео голов и обзор матча УПЛ

Представляем вашему вниманию голы и лучшие моменты самого скандального матча нового сезона чемпионата Украины.

Во вторник, 23 августа, в Ужгороде на стадионе Авангард состоялся матч первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская Заря уверенно обыграла полтавскую Ворсклу со счетом 3:1.

В составе "черно-белых" дублем отметился Денис Безбородько, а Егор Назарина реализовал пенальти. У гостей единственный гол на счету Дениса Олейника, который также с "точки" был точен.

Обзор матча:

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Заря - Ворскла 3:1

Голы: Назарина, 7 (с пенальти), Безбородьк, 30, 57 – Олейник, 73 (с пенальти)

Зоря: Мацапура — Данченко, Батагов, Имереков, Смиян — Чурко, Назарина (Бражко, 85), Булеца (Мишнев, 63) — Кристиан (Русин, 78), Безбородько (Нагнойный, 63), Кабаев (Вантух, 85).

Ворскла: Ризник — Филипе (Крупский, 85), Челядин (Яворский, 75), Чеснаков, Бацула (Мельничук, 68) — Тотре (Козиренко, 68), Скляр, Ардит, Олейник — Марлисон (Сулейманов, 68), Степанюк.

Предупреждения: Бацула