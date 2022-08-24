Матч Рух – Металлист стал первым в УПЛ, который прервали из-за воздушной тревоги

В среду, 24 августа, в рамках первого тура чемпионата Украины Рух на своем поле играет с Металлистом (Харьков).

После первого тайма счет на табло ничейный 1:1. Голами отметились Пидлепенец и Климчук, однако самым запоминающимся событием первой половины встречи были не забитые мячи.

На 44-й минуте матч был приостановлен. Впервые матч УПЛ был прерван ввиду воздушной тревоги во Львове, где и проходит матч двух команд.

Ранее такое случалось только в молодежном чемпионате, когда встречу Черноморца с Вересом прерывали на 25 минут.

Напомним, что трансляцию матча Рух - Металлист на YouTube заблокировали за несколько минут до старта.