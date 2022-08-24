Трансляцию матча Рух - Металлист на YouTube заблокировали за несколько минут до старта
Матч транслироваться не будет ввиду нарушения прав.
В среду, 24 августа, в рамках первого тура чемпионата Украины Рух на своем поле сыграет с Металлистом (Харьков).
Накануне поединка стало известно, что официальный транслятор УПЛ Setanta Sports была не допущена к показу матча.
Трансляция поединка должна была состояться на ютубе, однако она была заблокирована ввиду жалобы от Объединения профессиональный футбольных клубов Премьер-Лиги.
Отметим, поединок можно будет посмотреть лишь на телеканале РухТВ, который транслируется на МЕГОГО.
Ранее сообщалось, что Setanta не показывает матч Зари в первом туре УПЛ.