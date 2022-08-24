Петряк: Только три дня назад вернулся в Украину и скажу честно, что очень горд за свою страну

Футболист донецкого Шахтера Иван Петряк рассказал о своем возвращении в Украину и поздравил соотечественников с Днем Независимости.

По словам вингера, сразу по возвращению на родину он оглядывался на небо в поисках самолетов.

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"Очень эмоциональный момент сейчас могу расплакаться. Только три дня назад я вернулся домой и скажу честно, что очень горд нашей страной. Я даже расплакался, когда пересекал границу. Было очень тяжело, сначала смотрел в небо и искал самолеты, хоть их в Ужгороде и не было.

Хочу пожелать нашим землякам победы – все ее ждут. Футбол и другие виды спорта – ничто по сравнению с нашей победой, которую все украинцы ждут с нетерпением. Хочу поздравить людей с Днем Независимости Украины. Будьте здоровы! Уверен, мы вынесем этот мусор из нашей страны", - передает слова Петряка официальный сайт Шахтера.