Форвард сбрной Албании дебютирует за Ворсклу в матче против Вереса
Таулянт Сефери впервые сыграет в составе полтавчан.
В рамках второго тура УПЛ полтавская Ворскла встретится с ровненским Вересом.
Виктор Скрипник и Юрий Вирт определились с составами на матч.
Среди прочего стоит выделить дебют нападающий сборной Албании Таулянта Сефери в составе полтавчан.
Ворскла: Ризнык – Фелипе, Яворский, Зайков, Мельничук – Тотре, Скляр, Толи, Олейник – Сефери, Степанюк.
Запасные: Исенко, Крупский, Габриэль, Павлюк, Челядин, Кулаковский, Кравчук, Козыренко, Марлисон.
Вереск: Когут - Гагун, Мельник, Вовченко, Е. Пасич - Клец, Кучеров - Дахновский, Лебеденко, Г. Пасич - Гайдучик.
Запасные: Ющишин, Квасный, Курко, С. Шарай, В. Шарай, Гечев, Сергийчук, М. Шестаков, С. Шестаков, Поворознюк, Коркодим.