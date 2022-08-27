Форвард сбрной Албании дебютирует за Ворсклу в матче против Вереса

В рамках второго тура УПЛ полтавская Ворскла встретится с ровненским Вересом.

Виктор Скрипник и Юрий Вирт определились с составами на матч.

Среди прочего стоит выделить дебют нападающий сборной Албании Таулянта Сефери в составе полтавчан.

Ворскла: Ризнык – Фелипе, Яворский, Зайков, Мельничук – Тотре, Скляр, Толи, Олейник – Сефери, Степанюк.

Запасные: Исенко, Крупский, Габриэль, Павлюк, Челядин, Кулаковский, Кравчук, Козыренко, Марлисон.

Вереск: Когут - Гагун, Мельник, Вовченко, Е. Пасич - Клец, Кучеров - Дахновский, Лебеденко, Г. Пасич - Гайдучик.

Запасные: Ющишин, Квасный, Курко, С. Шарай, В. Шарай, Гечев, Сергийчук, М. Шестаков, С. Шестаков, Поворознюк, Коркодим.