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Львов - Заря 2:3 Видео голов и обзор матча УПЛ

Представляем вашему вниманию голы и лучшие моменты прошедшего поединка двух украинских команд.
Сегодня, 16:54
Львов - Заря / УПЛ
Львов - Заря / УПЛ
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Программу второго тура УПЛ открывали в субботу, 27 августа, Львов и луганская Заря. Матч получился щедрым на голы, а также не без привкуса судейской ошибки. В итоге "черно-белые" праздновали тяжелую, но заслуженную победу со счетом 3:2.

В составе хозяев голами отличились Виталий Бойко и Назарий Ныч. Луганчане ответили точными ударами в исполнении Романа Вантуха, Дмитрия Мишнева и Даниила Алефиренко.

Обзор матча

Львов - Заря 2:3
Голы: Бойко, 12, Ныч, 49 - Вантух, 8, Мишнев, 58, Алефиренко, 90.

Львов: Ильющенков - Бусько (Вовкун, 84), Якимив, Муравский, Мильченко - Грисьо (Михайлив, 84), Бойко, Васильев, Шишка (Крушинский, 66) - Бугай (Мишенко, 59), Ныч (Ременяк, 66).

Заря: Мацапура - Данченко, Имереков, Батагов, Вантух (Снурницын, 78) - Кристиан, Булеца (Нагнойный, 78), Назарина, Чурко (Бражко, 89), Смиян (Мишнев, 46) - Русин (Алефиренко, 89).

Предупреждения: Муравский, Мильченко, Михайлив - Назарина, Имереков, Кристиан.

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Львов - Заря 2:3 Видео голов и обзор матча УПЛ
Львов - Заря 2:3 Видео голов и обзор матча УПЛ

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