Колос - Рух 2:0 Видео голов и обзор матча
Представляем вам лучшие моменты встречи второго тура УПЛ.
В матче второго тура чемпионата Украины Колос из Ковалевки на своем поле принимал львовский Рух.
Коллектив Ярослава Вишняка добыл победу над гостями со счетом 2:0 благодаря голам Дениса Безбородько и Вадима Милько.
Представляем вам обзор матча Колос - Рух:
Колос - Рух 2:0
Голы: Милько, 5, Безбородько, 83.
Колос: Волынеь - Чорноморец, Гончаренко, Новак, Золотов - Ориховский (Задоя, 89), Милько (Смирный, 46) - Мякушко (Исаенко, 72), Ильин (Лысенко, 89), Болбат - Попов (Безбородько, 56).
Рух: Панькив - Сыч, Дидык, Лях, Слюсар - Сапуга, Федорчук - Бойчук (Непейпиев, 65), Таллес (Притула, 81), Соломон (Рунич, 65) - Климчук.
Предупреждения: Милько, 5, Безбородько, 83.