iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Колос - Рух 2:0 Видео голов и обзор матча

Представляем вам лучшие моменты встречи второго тура УПЛ.
Сегодня, 18:28
Колос - Рух
Колос - Рух
0 0 0

В матче второго тура чемпионата Украины Колос из Ковалевки на своем поле принимал львовский Рух.

Коллектив Ярослава Вишняка добыл победу над гостями со счетом 2:0 благодаря голам Дениса Безбородько и Вадима Милько.

Представляем вам обзор матча Колос - Рух:

Колос - Рух 2:0

Голы: Милько, 5, Безбородько, 83.

Колос: Волынеь - Чорноморец, Гончаренко, Новак, Золотов - Ориховский (Задоя, 89), Милько (Смирный, 46) - Мякушко (Исаенко, 72), Ильин (Лысенко, 89), Болбат - Попов (Безбородько, 56).

Рух: Панькив - Сыч, Дидык, Лях, Слюсар - Сапуга, Федорчук - Бойчук (Непейпиев, 65), Таллес (Притула, 81), Соломон (Рунич, 65) - Климчук.

Предупреждения: Милько, 5, Безбородько, 83.

0 0 0

Статьи по теме

Днепру-1 стоит обратить внимание: АЗ добыл минимальную победу в чемпионате Нидерландов Днепру-1 стоит обратить внимание: АЗ добыл минимальную победу в чемпионате Нидерландов
Сначала камбек, потом Формула 1: звезда Манчестер Сити посетил Гран-при Бельгии Сначала камбек, потом Формула 1: звезда Манчестер Сити посетил Гран-при Бельгии
Вадуц, который будет играть с Днепр-1, проиграл во втором дивизионе Швейцарии Вадуц, который будет играть с Днепр-1, проиграл во втором дивизионе Швейцарии
Малиновский - в старте на игру против Вероны Малиновский - в старте на игру против Вероны
Помочь журналистам

Видео

Бавария - Боруссия М 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Германии
Бавария - Боруссия М 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Германии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Лига конференций19:59
Днепру-1 стоит обратить внимание: АЗ добыл минимальную победу в чемпионате Нидерландов
Европа19:56
Сначала камбек, потом Формула 1: звезда Манчестер Сити посетил Гран-при Бельгии
Лига конференций19:25
Вадуц, который будет играть с Днепр-1, проиграл во втором дивизионе Швейцарии
Европа19:24
Малиновский - в старте на игру против Вероны
Формула 119:14
Формула-1: Кубок конструкторов-2022
Формула 119:10
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
Формула 119:05
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
Украина18:56
Днепр-1 разгромил Динамо Киев в центральном матче второго тура УПЛ
Европа18:49
Рома подписала форварда сборной Италии
Украина18:28
Колос - Рух 2:0 Видео голов и обзор матча
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK