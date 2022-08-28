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Днепр-1 разгромил Динамо Киев в центральном матче второго тура УПЛ

Коллектив Александра Кучера отправил в ворота киевлян 3 безответных мяча.
Сегодня, 18:56
scdnipro1.com.ua
scdnipro1.com.ua
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В рамках второго тура УПЛ Днепр-1 встретился с киевским Динамо 

Уже в начале встречи у подопечных Мирчи Луческу появились проблемы.

Денис Попов получил травму и был вынужден покинуть поле. Вместо него появился Александр Сирота.

Днепряне весь первый тайм владели инициативой, не давая ничего создавать у свох ворот и создавая угрозу у чужих, что в концовке принесло им дивиденды в виде забитого гола Эдуарада Сарапия.

Пропущенный "в раздевалку" гол мог раззадорить номинальных хозяев поля, но на деле картина матча после перерыва не изменилась. Коллектив Александра Кучера продолжил доминировать, удвоив свой перевес спустя 10 минут после возобновления игры усилиями Александра Пихаленка.

Уже в компенсированное время точку установил, вышедший на замену дебютант днепрян Валентин Рубчинский.

Динамо - Днепр-1 0:3

Голы: Сарапий, 43, Пихаленок,55, Рубчинский, 90+1.

Динамо Киев: Бущан – Кравченко (Кендзера, 46), Забарный, Попов (Сирота, 13), Дубинчак – Шапаренко, Сидорчук, Буяльский – Караваев (Тимчик, 74), Беседин (Ванат, 64), Шепелев (Гармаш, 44)

Днепр-1: Макс Валеф — Танчик (Рубчинский, 79), Сваток (Логинов, 72), Сарапий, Бузанелло — Бланко, Бабенко — Гуцуляк, Пихаленок (Когут, 79), Громов (Назаренко, 56) — Довбик.

Предупреждения: Шепелев, Караваев, Бущан, Сидорчук – Сваток, Бузанелло, Назаренко

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ СК Днепр-1 Динами Киев
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