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Русин: У меня полноценный контракт с Зарей, я имею право играть против Динамо

Нападающий готовится к матчу против своей бывшей команды.
Сегодня, 13:45
Назарий Русин / https://www.instagram.com/nazariyrusyn31/
Назарий Русин / https://www.instagram.com/nazariyrusyn31/
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Недавно форвард киевского Динамо Назарий Русин перешел в луганскую Зарю, подписав с "черно-белыми" полноценный контракт, рассчитанный на три года.

Уже совсем скоро у него появится возможность отличится в воротах бывшей команды - Заря сыграет с киевлянами в рамках третьего тура Украинской Премьер-лиги. И, по словам самого игрока, он точно сможет принять участие в матче.

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"У меня полноценный контракт с Зарей. Я имею право играть против Динамо", - цитирует Назария фанатский сайт луганчан. "Такого пункта в контракте, чтобы я не играл, нет. Сейчас я полноценный игрок Зари".

"Цели не сезон - начать играть и забивать. Ну и, конечно, достичь с командой призовых мест".

Матч Заря - Динамо состоится в субботу, 3 сентября. Начало поединка - 13:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина УПЛ Динамо Киев Заря Луганск Назарий Русин
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