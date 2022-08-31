iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Минай продлил контракт с Селезневым

У звездного ветерана есть еще один шанс для того, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.
Сегодня, 17:26
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
0 0 0

Український форвард Євген Селезньов здійснить, схоже, останню спробу побити рекорд Максима Шацких за кількістю голів в історії Української Прем'єр-ліги.

Як повідомляє пресслужба закарпатьского Минаю, нападник продовжив контракт з клубом до кінця поточного року.

Напомним, на счету Селезнева 117 голов в чемпионатах Украины, у Шацких 124 забитых мяча.

Ранее сообщалось, что Минай подписал двух воспитанников Динамо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол УПЛ Евгений Селезнев минай
0 0 0

Статьи по теме

Малиновский - в заявке на матч против Торино Малиновский - в заявке на матч против Торино
УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Игроку НБА смягчили наказание за хранение марихуаны Игроку НБА смягчили наказание за хранение марихуаны
Уолл: В какой-то момент времени я задумался о суициде Уолл: В какой-то момент времени я задумался о суициде
Помочь журналистам

Видео

Саутгемптон - Челси 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Саутгемптон - Челси 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа19:51
Малиновский - в заявке на матч против Торино
НБА19:44
Игроку НБА смягчили наказание за хранение марихуаны
Украина19:30
УПЛ: календарь и результаты матчей
НБА19:08
Уолл: В какой-то момент времени я задумался о суициде
Европа19:07
ПСВ подписал вингера Астон Виллы
Европа18:38
Милан подпишет капитана молодежной сборной Бельгии
Формула 118:23
Шумахер расстанется с Феррари после 2022 года
Украина18:06
Динамо подписало Кабаева
Европа17:59
У Милана официально сменился владелец
Европа17:51
Новичок Серии А арендовал таланта Ювентуса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK