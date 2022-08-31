Минай продлил контракт с Селезневым

У звездного ветерана есть еще один шанс для того, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.

Український форвард Євген Селезньов здійснить, схоже, останню спробу побити рекорд Максима Шацких за кількістю голів в історії Української Прем'єр-ліги.

Як повідомляє пресслужба закарпатьского Минаю, нападник продовжив контракт з клубом до кінця поточного року.

Напомним, на счету Селезнева 117 голов в чемпионатах Украины, у Шацких 124 забитых мяча.

Ранее сообщалось, что Минай подписал двух воспитанников Динамо.