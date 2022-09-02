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Швед и Траоре в заявке Шахтера на матч против Руха

"Горняки" объявили список футболистов, которые смогут сыграть в третьем туре.
Сегодня, 12:35
Марьян Швед / shakhtar.com
Марьян Швед / shakhtar.com
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Донецкий Шахтер опубликовал заявку на поединок третьего тура чемпионата Украины против львовского Руха.

Впервые в сезоне в ней оказался форвард из Буркина-Фасо Лассина Траоре, который долгое время лечился от травмы.

Также в списке нашлось место новичку команды украинскому вингеру Марьяну Шведу.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козик

Полузащитники: Степаненко, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк, Кащук

Форварды: Траоре, Сикан

 

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