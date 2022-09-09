Сенсация в первом же матче тура: хет-трик Таллеса помог Руху обыграть Зарю

В пятницу, 9 сентября, во Львове программу четвертого тура УПЛ открывали аутсайдер чемпионата львовский Рух и лидер луганская Заря. Несмотря на все прогнозы, победу праздновали именно хозяева поля со счетом 3:1.

В концовке первого тайма Марко Сапуга отважился на удар из-за пределов штрафной площади. Дмитрий Мацапура справился с этим выстрелом, но он отбил его прямо перед собой, а на добивание первым успел Таллес, который и открыл счет матча.

На старте второй половины судья назначил 11-метровый в ворота луганчан за фол Мацапуры. Таллес с "точки" был точен - 2:0.

Читай также: С Трубиным, Сиротой и Сиканом: Ротань назвал состав сборной Украины U-21 на матчи со Словакией

Вскоре пришел черед "черно-белых" праздновать гол. Кристиан с фланга выполнил подачу в штрафную, где Назарий Русин точным ударом головой сократил отставание в счете.

Казалось, что в тот момент Заря начнет свой камбек, но против этого высказался все тот же Таллес, которому спустя всего семь минут удался шикарный обводящий удар с линии штрафной.

Таким образом Рух добыл свои первые очки в сезоне, поднявшись со дна таблицы на девятое место. Заря же впервые допустила потерю очков, до этого выиграв все три матча.

Рух - Заря 3:1

Голы: Таллес, 41, 49 (пен.), 62 - Русин, 55.

Рух: Панькив - Роман, Дидык, Слюсар, Лях - Сапуга (Довгий, 89), Федорчук, Климчук, Таллес (Притула, 77), Соломон-Отабор (Мысик, 90) - Карабин (Бойчук, 59).

Заря: Мацапура - Данченко (Алефиренко, 84), Имереков, Батагов, Смиян - Кристиан, Чурко (Михайленко, 84), Назарина, Булеца (Бражко, 46), Нагнойный (Лунев, 59) - Русин.

Предупреждения: Дидык, Слюсар - Имереков, Назарина, Бражко, Мацапура.