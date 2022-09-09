С Трубиным, Сиротой и Сиканом: Ротань назвал состав сборной Украины U-21 на матчи со Словакией

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань опубликовал состав команды для участия в матчах плей-офф отбора Евро-2023 (U-21) со Словакией.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Дмитрий Мацапура (Заря Луганск), Анатолий Трубин (Шахтер Донецк), Кирилл Фесюн (Колос Ковалевка).

Защитники: Арсений Батагов (Заря Луганск), Антон Боль, Константин Овчаренко, Александр Сирота (все – Динамо Киев), Александр Драмбаев (Зюльте-Варегем, Бельгия), Дмитрий Капинус (Металлист 1925 Харьков), Алексей Сыч (Кортрейк, Бельгия), Максим Таловеров (Слован, Чехия).

Полузащитники: Артем Бондаренко, Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько, Георгий Судаков (все — Шахтер Донецк), Владимир Бражко, Николай Михайленко (оба — Заря Луганск), Эльдар Кулиев (Минай Ужгород), Александр Назаренко (Днепр -1 Днепр), Иван Желизко (Валмиера, Латвия), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия).

Нападающие: Владислав Ванат (Динамо Киев), Богдан Вьюник (Цюрих, Швейцария), Николай Кухаревич (Хиберниан, Шотландия), Даниил Сикан (Шахтер Донецк).

Резерв: Яков Кинарейкин, Валентин Рубчинский (оба - Днепр-1 Днепр), Эдуард Козик (Шахтер Донецк), Роман Дидык, Марко Сапуга (оба - Рух Львов), Олег Горин (Минай, Ужгород), Даниил Алефиренко, Максим Хлань (оба — Заря Луганск), Максим Брагару (Черноморец Одесса), Алексей Кащук (Сабах, Азербайджан), Викентий Волошин (Александрия).

Напомним, обе игры пройдут 23 и 27 сентября. Первый матч против сборной Словакии украинская команда сыграет на выезде — в Жилине. Номинально домашний поединок "желто-синие" проведут в польском городе Бельско-Бяла.