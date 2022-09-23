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Назарина перешел из Зари в Шахтер - УПЛ

Капитан луганчан пополнил заявку "горняков" на чемпионат Украины.
Сегодня, 00:26
Егор Назарина / ФК Заря
Егор Назарина / ФК Заря
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В последний день трансферного окна в Украине состоялись несколько громких трансферов. Так, киевское Динамо приобрело полузащитника датского Виборга Джастина Лонвейка, а луганская Заря подписала контракт с Евгением Шаховым.

Но, по всей видимости, главную новость припас под самый конец донецкий Шахтер. И эта новость также связана с Зарей. 

Согласно официальному сайту УПЛ, "горняки" подписали капитана "черно-белых" Егора Назарину - 25-летний хавбек был внесен в заявку донецкого клуба на чемпионат Украины.

В составе луганчан Назарина провел два года. За это время он 59 раз вышел на поле, записав на свой счет три гола и пять результативных передач. В сезоне-2020/21 в составе Зари он стал бронзовым призером УПЛ, а также вышел в финал кубка Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина УПЛ Шахтер Донецк Заря Луганск егор назарина
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