iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахов подписал контракт с Зарей

Луганчане объявили об усилении состава экс-игроком сборной Украины.
Сегодня, 20:16
Евгений Шахов / ФК Заря
Евгений Шахов / ФК Заря
0 0 0

Вслед за киевским Динамо о трансфере объявила и луганская Заря. Как сообщает официальный сайт "черно-белых", команду пополнил бывший игрок сборной Украины Евгений Шахов.

Последние два года 31-летний хавбек провел в Греции, где выступал за АЕК из Афин. В составе греческого клуба он провел 61 матч, записав на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.

Читай также: Ворскла подписала экс-хавбека Байера

Украинским болельщикам Евгений наиболее знаком по выступлениям за Днепр, воспитанником которого он является. Вместе с днепрянами он вышел в финал Лиги Европы 2015 года, где уступил испанской Севилье 2:3.

Помимо этих двух клубов он также выступал за киевский Арсенал, итальянский Лечче и греческий ПАОК. Согласно Transfermarkt, Шахов присоединился к Заре в статусе свободного агента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина УПЛ евгений шахов Заря Луганск
0 0 0

Статьи по теме

Джастин Лонвейк: кого подписало Динамо? Джастин Лонвейк: кого подписало Динамо?
Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей
Миколенко вернулся в общую группу перед матчем с Арменией Миколенко вернулся в общую группу перед матчем с Арменией
У главного тренера Бостона проблемы - его отстранят на сезон за нарушение кодекса клуба У главного тренера Бостона проблемы - его отстранят на сезон за нарушение кодекса клуба
Помочь журналистам

Видео

Джастин Лонвейк: кого подписало Динамо?
Джастин Лонвейк: кого подписало Динамо?

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров

Последние новости

Лига наций20:18
Миколенко вернулся в общую группу перед матчем с Арменией
Украина20:16
Шахов подписал контракт с Зарей
НБА20:01
У главного тренера Бостона проблемы - его отстранят на сезон за нарушение кодекса клуба
19:43
Стало известно, где сборная Украины по футзалу проведет домашние матчи отбора ЧМ-2024
Украина19:31
Джастин Лонвейк: кого подписало Динамо?
Киберспорт19:09
Команды по CS:GO могут пропустить RMR из-за проблем с визами игроков
Лига наций19:00
Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига наций18:58
Матч с Арменией обслужит фартовый для украинских команд арбитр
Теннис18:35
Кубок Лэйвера-2022: расписание и результаты матчей
Европа18:28
УЕФА может изменить формат проведения Суперкубка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK