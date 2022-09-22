Шахов подписал контракт с Зарей

Вслед за киевским Динамо о трансфере объявила и луганская Заря. Как сообщает официальный сайт "черно-белых", команду пополнил бывший игрок сборной Украины Евгений Шахов.

Последние два года 31-летний хавбек провел в Греции, где выступал за АЕК из Афин. В составе греческого клуба он провел 61 матч, записав на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.

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Украинским болельщикам Евгений наиболее знаком по выступлениям за Днепр, воспитанником которого он является. Вместе с днепрянами он вышел в финал Лиги Европы 2015 года, где уступил испанской Севилье 2:3.

Помимо этих двух клубов он также выступал за киевский Арсенал, итальянский Лечче и греческий ПАОК. Согласно Transfermarkt, Шахов присоединился к Заре в статусе свободного агента.