Ворскла подписала экс-хавбека Байера
Владлен Юрченко стал футболистом полтавчан.
Сегодня, 17:41
Полтавская Ворскла усилила центральную линию поля.
Пресс-служба команды объявила о подписании Владлена Юрченкою
Контракт с украинским хавбеком подписан сроком на 3 года.
Последним клубом Юрченка была латвийская Рига.
Также футболист в частности выступал за Зарю и немецкий Байер.
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