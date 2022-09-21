Ворскла подписала экс-хавбека Байера

Полтавская Ворскла усилила центральную линию поля.

Пресс-служба команды объявила о подписании Владлена Юрченкою

Контракт с украинским хавбеком подписан сроком на 3 года.

Последним клубом Юрченка была латвийская Рига.

Также футболист в частности выступал за Зарю и немецкий Байер.