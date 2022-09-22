Динамо объявило о трансфере хавбека датского Виборга
Киевское Динамо оформило трансфер полузащитника датского Виборга Джастина Лонвейка. Об этом было объявлено на официальном сайте клуба.
Контракт нидерландского футболиста с киевлянами рассчитан на пять лет.
Лонвейк является воспитанником ПСВ. Выступал за все молодежные составы, но в основной команде так и не дебютировал - в 2019 году перешел в Утрехт. Но и там выступал в основном за молодежный составе. В главной команде сыграл всего три матча в Эредивизи.
Читай также: Оппонент Динамо в Лиге Европы подписал экс-полузащитника Лилля
В январе 2021 года на правах аренды ушел в датский Виборг, который и выкупил его контракт в том же году. В составе Виборга провел 60 матчей в чемпионате Дании, записав на свой счет 8 голов и 7 результативных передач.
В нынешнем сезоне вышел на поле 15 раз во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя ассистами.