Динамо объявило о трансфере хавбека датского Виборга

Киевское Динамо оформило трансфер полузащитника датского Виборга Джастина Лонвейка. Об этом было объявлено на официальном сайте клуба.

Контракт нидерландского футболиста с киевлянами рассчитан на пять лет.

Лонвейк является воспитанником ПСВ. Выступал за все молодежные составы, но в основной команде так и не дебютировал - в 2019 году перешел в Утрехт. Но и там выступал в основном за молодежный составе. В главной команде сыграл всего три матча в Эредивизи.

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В январе 2021 года на правах аренды ушел в датский Виборг, который и выкупил его контракт в том же году. В составе Виборга провел 60 матчей в чемпионате Дании, записав на свой счет 8 голов и 7 результативных передач.

В нынешнем сезоне вышел на поле 15 раз во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя ассистами.