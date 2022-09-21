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Оппонент Динамо в Лиге Европы подписал экс-полузащитника Лилля

Французский Ренн подписал португальца Шеку.
Сегодня, 17:16
Шека / Getty Images
Шека / Getty Images
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Французский Ренн, выступающий в одной группе Лиги Европы с киевским Динамо, обратился к рынку свободных агентов для усиления линии центра поля.

Как сообщает пресс-служба "красно-черных", коллектив Брюно Женезио подписал португальского хавбека Шеку.

Стоит отметить, что последним клубом 27-летнего полузащитника был французский Лилль.

Напомним, Ренн встретится с Динамо 6 и 13 октября в рамках группового этапа Лиги Европы. Шека не сыграет в этих матчах, ведь не может быть заявлен на еврокубки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол лига европы ренн Динамо Киев
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