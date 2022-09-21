Оппонент Динамо в Лиге Европы подписал экс-полузащитника Лилля
Французский Ренн подписал португальца Шеку.
Французский Ренн, выступающий в одной группе Лиги Европы с киевским Динамо, обратился к рынку свободных агентов для усиления линии центра поля.
Как сообщает пресс-служба "красно-черных", коллектив Брюно Женезио подписал португальского хавбека Шеку.
[#MercatoSRFC]— Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 21, 2022
𝗫𝗲𝗸𝗮 𝗲𝘀𝘁 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿 ! ✍
Le milieu de terrain portugais de 27 ans s’engage avec le SRFC pour une durée de 2 saisons. 🔴⚫
Bienvenue Xeka ! 💪
Стоит отметить, что последним клубом 27-летнего полузащитника был французский Лилль.
Напомним, Ренн встретится с Динамо 6 и 13 октября в рамках группового этапа Лиги Европы. Шека не сыграет в этих матчах, ведь не может быть заявлен на еврокубки.