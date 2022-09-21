Оппонент Динамо в Лиге Европы подписал экс-полузащитника Лилля

Французский Ренн, выступающий в одной группе Лиги Европы с киевским Динамо, обратился к рынку свободных агентов для усиления линии центра поля.

Как сообщает пресс-служба "красно-черных", коллектив Брюно Женезио подписал португальского хавбека Шеку.

[#MercatoSRFC]



𝗫𝗲𝗸𝗮 𝗲𝘀𝘁 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿 ! ✍



Le milieu de terrain portugais de 27 ans s’engage avec le SRFC pour une durée de 2 saisons. 🔴⚫



Bienvenue Xeka ! 💪 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 21, 2022

Стоит отметить, что последним клубом 27-летнего полузащитника был французский Лилль.

Напомним, Ренн встретится с Динамо 6 и 13 октября в рамках группового этапа Лиги Европы. Шека не сыграет в этих матчах, ведь не может быть заявлен на еврокубки.