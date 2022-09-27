Вратарь Динамо находится на просмотре в Заре

Он уже успел принять участие в товарищеской игре против Колоса.

Очередной игрок киевского Динамо может пополнить состав луганской Зари. Как сообщает фанатский сайт луганчан, на просмотре в клубе находится вратарь Владислав Кучерук.

В воскресенье, 25 сентября, "черно-белые" провели товарищеский матч против ковалевского Колоса, который завершился для них минимальным поражением 0:1.

Отметим, что на второй тайм того поединка вышел неназванный вратарь, подписанный ИНП (игрок на просмотре). С большой долей вероятности, это был именно Кучерук.

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После того, как команду покинул Никита Шевченко, в Заре не осталось опытных вратарей. В основе выходит Дмитрий Мацапура, которому всего 22 года. Но нельзя сказать, что Кучерук как-то изменит эту ситуацию, так как ему самому 23 года.

В прошлом сезоне Кучерук играл на правах аренды за одесский Черноморец. В 15 матчах за одесситов он пропустил 28 голов, лишь раз о