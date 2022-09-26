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Заря - самая молодая команда УПЛ, Черноморец - самая возрастная

Отток легионеров несколько сменил не только расстановку сил, но и средний возраст самих коллективов.
Сегодня, 19:41
Заря Луганск / ФК Заря
Заря Луганск / ФК Заря
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Международная футбольная обсерватория исследований CIES обнародовала результаты нового исследования чемпионатов. На этот раз был опубликован рейтинг команд по среднему возрасту состава.

Так, согласно официальному сайту CIES, самой молодой командой чемпионата Украины является луганская Заря, средний возраст игроков которой составляет 24,85 лет. Недалеко ушел от "черно-белых" львовский Рух - 24,95 лет. В топ-5 молодых команд попали Шахтер, Львов и Александрия.

Самой возрастной командой УПЛ стал одесский Черноморец. Средний возраст игроков одесситов равен 28,65 лет. В пятерку "старых" команд также вошли Колос, Металлист, Верес и Ворскла.

Ранее стало известно, что бывший форвард киевского Динамо может пополнить состав аутсайдера итальянской Серии С.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина УПЛ черноморец Заря Луганск
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