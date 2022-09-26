Экс-форвард Динамо может стать игроком аутсайдера третьего итальянского дивизиона
Лукаш Теодорчик близок к переходу в Виртус Верону.
Виртус Верона может подписать бывшего форварда Динамо Киев Лукаша Теодорчика.
Как сообщает TuttoMercatoWeb, поляк вошел в шорт-лист клуба вместе с Филипом Райчевичем и Антонио Рагузой.
В данный момент Теодорчик является свободным агентом. Последним клубом нападающего была Виченца.
Виртус Верона занимает 18 место в группе С Серии С, набрав три очка после пяти стартовых туров.