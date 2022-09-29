Очередной воспитанник Шахтера стал игроком Зари

Уже второй экс-"горняк" за день присоединился к команде Патрика Ван Леувена.

Бывший игрок донецкого Шахтера Илья Гулько стал игроком луганской Зари. Согласно официальному сайту УПЛ, "черно-белые" внесли игрока в заявку на сезон. Хавбек взял себе шестой номер, под которым ранее играла легенда клуба Никита Каменюка.

Стоит отметить, что Илья является уроженцем Луганска. С 5 до 12 лет он играл за детскую школу Зари.

На счету 19-летнего полузащитника 16 игр и один гол за Шахтер U-19. Он также провел шесть матчей в Юношеской Лиге УЕФА, записав на свой счет два гола.

За первую команду "горняков" Гулько так и не дебютировал. С апреля по июнь 2022 года на правах аренды выступал за юношеский состав хорватской Локомотивы. Летом у него истек контракт с Шахтером, после чего он стал свободным агентом.

Напомним, что ранее луганчане объявили о переходе вратаря дончан Никиты Турбаевского.