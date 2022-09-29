iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Очередной воспитанник Шахтера стал игроком Зари

Уже второй экс-"горняк" за день присоединился к команде Патрика Ван Леувена.
Сегодня, 15:24
Илья Гулько / ФК Шахтер Донецк
Илья Гулько / ФК Шахтер Донецк
0 0 0

Бывший игрок донецкого Шахтера Илья Гулько стал игроком луганской Зари. Согласно официальному сайту УПЛ, "черно-белые" внесли игрока в заявку на сезон. Хавбек взял себе шестой номер, под которым ранее играла легенда клуба Никита Каменюка.

Стоит отметить, что Илья является уроженцем Луганска. С 5 до 12 лет он играл за детскую школу Зари.

На счету 19-летнего полузащитника 16 игр и один гол за Шахтер U-19. Он также провел шесть матчей в Юношеской Лиге УЕФА, записав на свой счет два гола.

За первую команду "горняков" Гулько так и не дебютировал. С апреля по июнь 2022 года на правах аренды выступал за юношеский состав хорватской Локомотивы. Летом у него истек контракт с Шахтером, после чего он стал свободным агентом.

Напомним, что ранее луганчане объявили о переходе вратаря дончан Никиты Турбаевского.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина УПЛ Шахтер Донецк Заря Луганск
0 0 0

Статьи по теме

Два игрока атаки Манчестер Юнайтед могут пропустить дерби с Манчестер Сити Два игрока атаки Манчестер Юнайтед могут пропустить дерби с Манчестер Сити
Стало известно, что сказал Петраков в раздевалке после матча с Шотландией Стало известно, что сказал Петраков в раздевалке после матча с Шотландией
Нюбель: Нет смысла возвращаться в Баварию, если там будет Нойер Нюбель: Нет смысла возвращаться в Баварию, если там будет Нойер
Измена или клевета: Вербич пролил свет на скандальные фотографии, которые намекают на неверность Измена или клевета: Вербич пролил свет на скандальные фотографии, которые намекают на неверность
Помочь журналистам

Видео

Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций
Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
"Очень больно": Ванда Нара объявила о расставании с Икарди
просмотров
Усик признался, что задумывался о своем нокдауне в реванше с Джошуа
просмотров

Последние новости

Формула 116:51
Порше в Формуле 1 не будет - компания отказалась от своих планов
НБА16:30
Тренер Лейкерс: ЛеБрон с другой планеты, это уж точно
Европа15:57
Два игрока атаки Манчестер Юнайтед могут пропустить дерби с Манчестер Сити
Украина15:24
Очередной воспитанник Шахтера стал игроком Зари
Формула 114:57
Формула 1 проведет шесть спринтерских гонок в сезоне-2023
Лига наций14:50
Стало известно, что сказал Петраков в раздевалке после матча с Шотландией
Европа14:32
Нюбель: Нет смысла возвращаться в Баварию, если там будет Нойер
Украина14:20
Измена или клевета: Вербич пролил свет на скандальные фотографии, которые намекают на неверность
Формула 113:55
Расклады, при которых Ферстаппен станет чемпионом на Гран-при Сингапура
Европа13:40
Президент ПСЖ замешан в скандале с похищением людей и вымогательством
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK