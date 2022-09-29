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Заря объявила о подписании воспитанника Шахтера

Луганский клуб усилил вратарскую позицию.
Сегодня, 11:03
Никита Трубаевский / ФК Заря
Никита Трубаевский / ФК Заря
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Луганская Заря официально объявила о том, что подписала голкипера донецкого Шахтера Никиту Турбаевского. Детали сделки не разглашаются.

Отметим, что 20-летний голкипер выступал за юношескую команду Шахтера, а в УПЛ дебютировал в составе Мариуполя, за который провел восемь игр.

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Последним клубом Турбаевского был клуб Локомотива Загреб, где за первую команду он отыграл 1 поединок, а за Ю-19 - шесть матчей.

Ранее сообщалось, что три игрока Динамо возобновили тренировки в общей группе.

Источник: ФК Заря
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол заря шахтер Никита Трубаевский
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