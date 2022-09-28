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Три игрока Динамо возобновили тренировки в общей группе

Исполнители будут готовы помочь киевлянам в ближайших матчах.
Сегодня, 21:56
Денис Попов / ФК Динамо Киев
Денис Попов / ФК Динамо Киев
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Три игрока основной команды Динамо покинули лазарет и приступили к подготовке к будущим матчам.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", после повреждений восстановились защитник Денис Попов, вратарь Руслан Нещерет и нападающий Владислав Кулач.

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Все игроки вернулись в общую группу и тренируются без каких-либо ограничений, приехав вместе с партнерами во Львов для подготовки к предстоящим поединкам.

Попов в матче чемпионата Украины против Днепра-1 (0:3) получил травму плеча и был заменен уже на 13-й минуте. У Нещерета в начале сентября второй раз за нынешний год был диагностирован перелом носа. Кулач последний раз играл в декабре прошлого года, выйдя на замену в концовке домашнего матча с Зарей (1:1).

Напомним, что в ближайшем матче Динамо в воскресенье, 2 октября, встретится с Минаем. На данный момент киевская команда занимает 12-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав в трех поединках три очка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Владислав Кулач Денис Попов Руслан Нещерет
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