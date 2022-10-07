"Щоб ти здох": Колос запустил флешмоб ко дню рождения главы страны-агрессора
Предводителю террористов адресовали краткое и четкое пожелание.
Представитель украинской Премьер-лиги Колос решил запустить в социальных сетях флешмоб ко дню рождения президента страны-агрессора владимира путина.
Украинский футбольный клуб адресовал лидеру российских террористов краткое и ясное пожелание, осуществление которого все ожидают.
"Щоб ти здох", - написал Колос, призвав поддержать инициативу другие украинские клубы.
Ранее чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что бы сделал, если бы встретил путина.