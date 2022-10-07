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"Щоб ти здох": Колос запустил флешмоб ко дню рождения главы страны-агрессора

Предводителю террористов адресовали краткое и четкое пожелание.
Сегодня, 16:45
Колос запустил флешмоб / ФК Колос Ковалівка
Колос запустил флешмоб / ФК Колос Ковалівка
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Представитель украинской Премьер-лиги Колос решил запустить в социальных сетях флешмоб ко дню рождения президента страны-агрессора владимира путина.

Украинский футбольный клуб адресовал лидеру российских террористов краткое и ясное пожелание, осуществление которого все ожидают.

"Щоб ти здох", - написал Колос, призвав поддержать инициативу другие украинские клубы.

Ранее чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что бы сделал, если бы встретил путина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ война с россией чемпионат Украины Украинская Премьер-лига Колос
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