"Щоб ти здох": Колос запустил флешмоб ко дню рождения главы страны-агрессора

Представитель украинской Премьер-лиги Колос решил запустить в социальных сетях флешмоб ко дню рождения президента страны-агрессора владимира путина.

Украинский футбольный клуб адресовал лидеру российских террористов краткое и ясное пожелание, осуществление которого все ожидают.

"Щоб ти здох", - написал Колос, призвав поддержать инициативу другие украинские клубы.

Ранее чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что бы сделал, если бы встретил путина.