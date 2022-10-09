Днепр-1 - Заря 3:0 Видео голов и обзор матча УПЛ

В воскресенье, 9 октября, состоялся матч шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором Днепр-1 разгромил луганскую Зарю со счетом 3:0.

Все голы были забиты под авторством Артема Довбика. Первый гол он забил в середине первого тайма, еще дважды он расписался в воротах Дмитрия Мацапуры во второй 45-минутке.

Обзор матча:

Днепр-1 - Заря 3:0

Голы: Довбик, 29, 59, 75

Днепр-1: Валеф – Амаш (Танчик, 79), Сарапий, Сваток, Адамюк – Бабенко, Рубчинский (Громов, 70) – Гуцуляк, Пихаленок (Назаренко, 70), Бланко – Довбык (Балули, 79).

Заря: Мацапура – ​​Данченко (Смеян, 65), Имереков, Батагов, Бутко – Шахов, Бражко (Чурко, 65) – Кристиан (Антюх, 65), Булеца, Кирюханцев (Нагнойный, 80) – Русин.

Предупреждение: Шахов, 63.