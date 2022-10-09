Хет-трик Довбика помог Днепру-1 разгромить Зарю

Сегодня, 14:54

Сегодня, 14:54

Украинский форвард принес своей команде три очка, а также вернул на первую строчку чемпионата Украины.

В воскресенье, 9 октября, в рамках 6 тура УПЛ Днепр-1 принимал Зарю. Матч завершился победой хозяев со светом 3:0.

Главным героем встречи стал форвард Днепра-1 Артем Довбик. За 79 минут, проведенных на поле, 25-летний украинец сумел отметиться тремя голами.

Отметим, Довбик возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Украины. На счету нападающего 5 голов и 1 ассист в 5 матчах.

После 6 туров УПЛ Днепр-1 занимает первую строчку, набрав 15 очков, а Заря идет на 5 месте с 10 баллами.

Днепр-1 - Заря 3:0

Голы: Довбик, 29, 59, 75

Днепр-1: Валеф – Амаш (Танчик, 79), Сарапий, Сваток, Адамюк – Бабенко, Рубчинский (Громов, 70) – Гуцуляк, Пихаленок (Назаренко, 70), Бланко – Довбык (Балули, 79).

Заря: Мацапура – ​​Данченко (Смеян, 65), Имереков, Батагов, Бутко – Шахов, Бражко (Чурко, 65) – Кристиан (Антюх, 65), Булеца, Кирюханцев (Нагнойный, 80) – Русин.

Предупреждение: Шахов, 63.