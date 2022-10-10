Матч Александрия - Металлист 1925 отменен

Ракетный обстрел по Украине внес изменения в порядок игр УПЛ.

В понедельник, 10 октября, в рамках шестого тура чемпионата Украины Александрия должна была провести поединок с Металлистом 1925 в Киеве.

УПЛ в преддверии поединка официально объявила о том, что поединок не состоится.

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Причиной отмены матча стал массированный ракетный удар по столице Украины.

Отметим, в турнирной таблице УПЛ Александрия идет на седьмом месте, имея десять очков. Металлист 1925 располагается на девятой строчке с восьми баллами.