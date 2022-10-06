iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Это мой двор, который обстрелял враг": Сидорчук - про обстрел Запорожья

Украинец не сдержал эмоций от ужасающих последствий ракетного удара.
Сегодня, 13:52
Сергей Сидорчук / Getty Images
Сергей Сидорчук / Getty Images
0 0 0

Футболист сборной Украины и Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал ракетный обстрел российскими войсками жилых домов в Запорожье. В результате обстрела погибла женщина, а несколько людей находятся под завалами.

Украинец в Instagram опубликовал пост, в котором упомянул Илона Маска.

"Это мой двор. Так ли я представлял себе его в будущем, когда ходил здесь меленьким каждый день? Я мечтал, что в 2022 году здесь будут небоскребы, супергерои и электрокары. Небоскребов нет, потому что все разрушается врагом. Но будут, когда мы победим и отстроим все. Супергерои есть. Это наши ВСУ. И электрокары. Несмотря на затуманивание ума у ​​их производителя. Хотя я хотел бы, чтобы и он увидел эти кадры сегодня".

Читай также: Кличко эмоционально отреагировал на решение IBA отменить отстранение российских боксеров

"И в момент, когда утро начинается с ужасных новостей и фотографий родных мест, я вижу, как представители страны-убийцы возвращаются в бокс. Спорт вне политики? Серьезно?. Я бы тоже очень хотел быть вне политики. И думал когда-то, что был. Это очень удобно. До первой сирены, до первых слез твоего ребенка, потому что ему страшно, до первой ракеты над головой и первой ракеты в твоем дворе. Запорожье, болит", - написал Сидорчук.

Ранее сообщалось, что Лунин и Федотов получили уникальные награды от Marca.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Сергей Сидорчук
0 0 0

Статьи по теме

Кличко эмоционально отреагировал на решение IBA отменить отстранение российских боксеров Кличко эмоционально отреагировал на решение IBA отменить отстранение российских боксеров
Экс-хавбек Карпат рассказал, что его отец пытался записаться в ВСУ добровольцем Экс-хавбек Карпат рассказал, что его отец пытался записаться в ВСУ добровольцем
Экс-легионер Динамо: Я провел прекрасное время в клубе, больно смотреть на то, что сейчас происходит в Украине Экс-легионер Динамо: Я провел прекрасное время в клубе, больно смотреть на то, что сейчас происходит в Украине
"Нет у нас проблем, кроме этого старого черта": Футболистка сборной России прокомментировала выступление Путина "Нет у нас проблем, кроме этого старого черта": Футболистка сборной России прокомментировала выступление Путина
Помочь журналистам

Видео

Месси - автор самого красивого гола недели в Лиге чемпионов
Месси - автор самого красивого гола недели в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко потерял более 50 мест, Надаль приблизился к первому месту
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Италия обошла Испанию
просмотров

Последние новости

НБА16:39
Звезды Голден Стэйт подрались на тренировке
Лига Чемпионов16:18
Анчелотти в матче с Шахтером может побить рекорд Фергюсона
Киберспорт16:04
Европейский RMR-турнир. Группа В: MOUZ обыграли россиян, NaVi сыграют с Outsiders
Украина15:52
Швед: Таких как Мудрик больше нет
Киберспорт15:35
Европейский RMR-турнир. Группа А: G2 проиграли 1WIN, Spirit спаслись против GamerLegion
Европа15:32
Станкович возглавил клуб Серии А
Европа15:14
Месси - автор самого красивого гола недели в Лиге чемпионов
Европа14:55
Полная трансформация: Новичок Манчестер Юнайтед намерен преобразить бывший особняк Погба
Киберспорт14:50
Monte проиграли Vitality в квалификации на Major
Лига Европы14:25
Тренер Ренна: С Динамо весело не будет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK