"Это мой двор, который обстрелял враг": Сидорчук - про обстрел Запорожья

Футболист сборной Украины и Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал ракетный обстрел российскими войсками жилых домов в Запорожье. В результате обстрела погибла женщина, а несколько людей находятся под завалами.

Украинец в Instagram опубликовал пост, в котором упомянул Илона Маска.

"Это мой двор. Так ли я представлял себе его в будущем, когда ходил здесь меленьким каждый день? Я мечтал, что в 2022 году здесь будут небоскребы, супергерои и электрокары. Небоскребов нет, потому что все разрушается врагом. Но будут, когда мы победим и отстроим все. Супергерои есть. Это наши ВСУ. И электрокары. Несмотря на затуманивание ума у ​​их производителя. Хотя я хотел бы, чтобы и он увидел эти кадры сегодня".

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"И в момент, когда утро начинается с ужасных новостей и фотографий родных мест, я вижу, как представители страны-убийцы возвращаются в бокс. Спорт вне политики? Серьезно?. Я бы тоже очень хотел быть вне политики. И думал когда-то, что был. Это очень удобно. До первой сирены, до первых слез твоего ребенка, потому что ему страшно, до первой ракеты над головой и первой ракеты в твоем дворе. Запорожье, болит", - написал Сидорчук.

Ранее сообщалось, что Лунин и Федотов получили уникальные награды от Marca.