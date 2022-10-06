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Кличко эмоционально отреагировал на решение IBA отменить отстранение российских боксеров

Украинец в недоумении от поступка организации.
Сегодня, 10:55
Владимир Кличко / Getty Images
Владимир Кличко / Getty Images
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Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поделился мнением о том, что Международная федерация бокса (IBA) разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях под флагами своих стран.

По словам украинского деятеля, это позорный поступок, который очернил организацию.

"Можете ли вы нокаутировать себя? Да! IBA - пример этого, она выставляет себя на посмешище перед всем миром, презирая гуманистические и общечеловеческие ценности. Бокс заслуживает гораздо лучшего. Какой позор", - написал Кличко на своей странице в Twitter.

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину россияне и белорусы попали под действие санкций, однако теперь это решение отменено.

Ранее сообщалось, что владелец Манчестер Сити может попасть под санкции за помощь российским олигархам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Владимир Кличко война с россией
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