Кличко эмоционально отреагировал на решение IBA отменить отстранение российских боксеров

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поделился мнением о том, что Международная федерация бокса (IBA) разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях под флагами своих стран.

По словам украинского деятеля, это позорный поступок, который очернил организацию.

"Можете ли вы нокаутировать себя? Да! IBA - пример этого, она выставляет себя на посмешище перед всем миром, презирая гуманистические и общечеловеческие ценности. Бокс заслуживает гораздо лучшего. Какой позор", - написал Кличко на своей странице в Twitter.

Can you knock yourself out? Yes! @IBA_Boxing is an example and makes a fool of itself in front of the whole world 🌎 by trampling on humanistic and universal values. Boxing deserves much better. What a shame.