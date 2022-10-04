Владелец Манчестер Сити может попасть под санкции за помощь российским олигархам
Шейх Мансур способствовал переводу активов Абрамовича и других россиян в ОАЭ
Владелец Ман Сити Шейх Мансур бин Зайа Аль Найан может стать жертвой санкций правительства Великобритании.
Как сообщает Times, Мансур, который также является вице-прьемьером ОАЭ, помогал Абрамовича и другим олигархам из РФ перевести активы в арабскую страну.
Юристы простят главу МИД страны ввести против функционера необходимые меры, если его вина в этом деле будет доказана.
Причастность Шейха , вероятно, рассмотрят уже в ближайшее время