Владелец Манчестер Сити может попасть под санкции за помощь российским олигархам

Шейх Мансур способствовал переводу активов Абрамовича и других россиян в ОАЭ

Владелец Ман Сити Шейх Мансур бин Зайа Аль Найан может стать жертвой санкций правительства Великобритании.

Как сообщает Times, Мансур, который также является вице-прьемьером ОАЭ, помогал Абрамовича и другим олигархам из РФ перевести активы в арабскую страну.

Юристы простят главу МИД страны ввести против функционера необходимые меры, если его вина в этом деле будет доказана.

Причастность Шейха , вероятно, рассмотрят уже в ближайшее время