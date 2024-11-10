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Кличко vs Усик: Динамо оригинально подошло к анонсу матча с Полесьем

Киевский клуб перед поединком решил обратиться к боксерской теме.
Сегодня, 13:38
Владимир Кличко и Александр Усик / Boxing Scene
Владимир Кличко и Александр Усик / Boxing Scene

В воскресенье, 10 ноября, Динамо примет на своем поле Полесье в центральном матче 13-го тура украинской Премьер-лиги.

"Бело-синие" для анонса будущего поединка прибегнули к боксерской теме, опубликовав у себя в Instagram фото прославленных украинских бойцов-чемпионов Владимира Кличко и Александра Усика с изображениями эмблем киевского и житомирского клубов соответственно.

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Стоит отметить, что Кличко-младший является поклонником Динамо, а действующий обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе и вовсе пребывает на контракте в Полесье, значась у них на официальном сайте нападающим команды.

"К бою готовы", - написали динамовцы.

Позже "бело-синие" еще и продолжили эту тему, опубликовав фото Усика в футболке Динамо.

"Без намеков", - написала пресс-служба клуба.

Напомним, что матч 13-го тура УПЛ Динамо - Полесье состоится в Киеве на стадионе Динамо им. В. Лобановского и начнется в 18:00 по киевскому времени.

НА ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Полесье.

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