Полесье - Динамо: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

В пятницу, 6 октября, в рамках десятого тура чемпионата Украины Полесье дома примет Динамо Киев.

В прошедшем туре УПЛ житомирский клуб сыграл вничью с Колосом (0:0), а "бело-синие" переиграли Александрию (4:2).

Матч состоится на Центральном стадионе в Житомире. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Полесье - Динамо

Трансляция поединка чемпионата Украины между Полесьем и Динамо будет доступна в этой новости 6 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!