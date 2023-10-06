iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Полесье - Динамо: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 09:50
Футболисты Динамо / ФК Динамо Киев
Футболисты Динамо / ФК Динамо Киев

В пятницу, 6 октября, в рамках десятого тура чемпионата Украины Полесье дома примет Динамо Киев.

В прошедшем туре УПЛ житомирский клуб сыграл вничью с Колосом (0:0), а "бело-синие" переиграли Александрию (4:2).

Матч состоится на Центральном стадионе в Житомире. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Полесье - Динамо

Трансляция поединка чемпионата Украины между Полесьем и Динамо будет доступна в этой новости 6 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00  по Киеву.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ребров довызвал в сборную Украины защитника Днепра-1 Ребров довызвал в сборную Украины защитника Днепра-1
Шевченко, Мудрик и Буяльский: Сборная лучших украинцев в истории FIFA Ultimate Team Шевченко, Мудрик и Буяльский: Сборная лучших украинцев в истории FIFA Ultimate Team
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
Определились финалисты Кубка Либертадорес Определились финалисты Кубка Либертадорес
Помочь журналистам

Видео

Брейдаблик - Заря 0:1 видео гола и лучших моментов матча Лиги конференций
Брейдаблик - Заря 0:1 видео гола и лучших моментов матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко поднялись, Завацкая опустилась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Орлов потерял более 50 мест
просмотров

Последние новости

Евро-202412:48
Ребров довызвал в сборную Украины защитника Днепра-1
Киберспорт12:44
Шевченко, Мудрик и Буяльский: Сборная лучших украинцев в истории FIFA Ultimate Team
Украина12:30
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
Европа12:27
Определились финалисты Кубка Либертадорес
Другие страны12:20
Стало известно, когда Месси сыграет за Интер Майами
11:55
Сербия - Украина: онлайн-трансляция отбора на ЧМ-2024 по футзалу
Европа11:48
Экс-форвард Манчестер Юнайтед раскритиковал Зинченко за провальную игру против Ланса
Европа11:30
Принципы можно купить: Балотелли готов за деньги перебраться в стан злейшего конкурента
Европа11:26
Мохамед Салах: статистика-2023/2024
Лига конференций11:15
Игрок Зари вошел в команду недели второго тура Лиги конференций по версии SofaScore
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK