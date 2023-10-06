Полесье - Динамо: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
В пятницу, 6 октября, в рамках десятого тура чемпионата Украины Полесье дома примет Динамо Киев.
В прошедшем туре УПЛ житомирский клуб сыграл вничью с Колосом (0:0), а "бело-синие" переиграли Александрию (4:2).
Матч состоится на Центральном стадионе в Житомире. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Полесье - Динамо
Трансляция поединка чемпионата Украины между Полесьем и Динамо будет доступна в этой новости 6 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.
На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.
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