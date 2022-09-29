Лунин и Федотов получили уникальные награды от Marca

Украинцы поддерживают свой народ во время полномасштабной войны с РФ.

Украинские вратари мадридского Реала Андрей Лунин и Понферрадины Б Никита Федотов получили приз фейр-плей имени Антонио Пуэрты и Даниэля Харке от испанской газеты Marca.

Испанское издание выразило солидарность украинцам, которые поддерживают свой народ во время полномасштабной войны с Россией.

Никита Федотов на протяжении двух месяцев защищал Украину в составе ВСУ, а Андрей Лунин использует свою популярность и медийность, чтобы освещать события в Украине и призывать мировое сообщество поддерживать украинский народ.

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Андрей Лунин не смог побывать на мероприятии Marca Awards Gala, ведь принимал участие в матче за сборную Украины против Шотландии (0:0) в Лиге наций.

Федотов, в свою очередь, получил приз и призвал Европу продолжать поддерживать Украину, чтобы как можно скорее закончить войну.

"Люди должны знать, что происходит. Я провел два месяца на улицах, защищая свою страну, и теперь хочу наслаждаться футболом. Я не вижу конца, но если Европа поможет нам, это сможет окончиться через 3, 4 или 5 месяцев", - сказал Федотов.

Отметим, что трофей фейр-плей имени Антонио Пуэрты и Даниэля Харке вручается ежегодно и назван в честь двух испанских футболистов, трагически погибших из-за сердечного приступа.