iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кантона: Сейчас все выглядит так, что большие страны заинтересованы в мировой войне

Легенда МЮ высказался о геополитической ситуации в мире.
Сегодня, 17:52
Эрик Кантона
Эрик Кантона
0 0 0

Легендарный французский форвард Эрик Кантона поделился мыслями о происходящем на политической арене мира

Экс-футболист заявил, что сейчас многие страны ударяются в националистическую повестку, обвиняя во многих проблемах иммигрантов, что может привести к мировой войне.

Франция, уже более 10 лет, после финансового кризиса 2008 года, после пандемии становится более националистической.

Не только Франция. Многие страны. Великобритания. Германия. Венгрия. Италия, Испания, повсюду. Опасность заключается в том, что, если мы вернемся к 1929 году, после обвала фондового рынка, в 1933 году Адольф Гитлер выиграл выборы, была мировая война.

Понемногу мы становимся все более националистами, считая, что во всем виноваты иностранцы и иммигранты. Ибо никто не берет на себя ответственность. Это всегда рассматривается как ошибка «слабых», поэтому всегда списывают вину в иммиграцию.

Когда в стране все хорошо, мы говорим, что это благодаря всем. Но когда наступают плохие времена, в этом всегда виновата иммиграция. После этого – мировая война. Сегодня выглядит так, что великие страны заинтересованы в мировой войне.

Но вместо того, чтобы учиться на прошлом, мы полностью воспроизводим то, что уже было в истории. Надеюсь, мировой войны не будет. Очень надеюсь. Но мы с каждым днем ​​все ближе, ближе и ближе к ней», - сказал Кантон для The Athletic.

0 0 0

Статьи по теме

Де Дзерби и экс-ассистент Шевченко провели первую тренировку в Брайтоне Де Дзерби и экс-ассистент Шевченко провели первую тренировку в Брайтоне
Варан рассказал о причинах его успешной игры за Манчестер Юнайтед в этом сезоне Варан рассказал о причинах его успешной игры за Манчестер Юнайтед в этом сезоне
Дешам: Бензема заслуживает Золотой Мяч, надеюсь он выиграет Дешам: Бензема заслуживает Золотой Мяч, надеюсь он выиграет
Карри - о защите титула: Я свеж и в прайме - готов к работе Карри - о защите титула: Я свеж и в прайме - готов к работе
Помочь журналистам

Видео

Армения - Украина 0:5: видео голов и обзор матча
Армения - Украина 0:5: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа21:15
Де Дзерби и экс-ассистент Шевченко провели первую тренировку в Брайтоне
Европа20:56
Варан рассказал о причинах его успешной игры за Манчестер Юнайтед в этом сезоне
Европа20:42
Дешам: Бензема заслуживает Золотой Мяч, надеюсь он выиграет
НБА20:41
Карри - о защите титула: Я свеж и в прайме - готов к работе
ЧМ-202220:05
Сунесс - о Саутгейте: Если Англия не проиграет Германии 0:10, его не уволят
Баскетбол20:01
Адетокумбо сравнил европейский баскетбол и НБА
Украина19:41
Заря - самая молодая команда УПЛ, Черноморец - самая возрастная
Европа19:28
Защитнику Барселоны сделают операцию
Европа19:15
Ключевой хавбек Интера получил травму
Европа18:42
Экс-форвард Динамо может стать игроком аутсайдера третьего итальянского дивизиона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK