Кантона: Сейчас все выглядит так, что большие страны заинтересованы в мировой войне

Легендарный французский форвард Эрик Кантона поделился мыслями о происходящем на политической арене мира

Экс-футболист заявил, что сейчас многие страны ударяются в националистическую повестку, обвиняя во многих проблемах иммигрантов, что может привести к мировой войне.

Франция, уже более 10 лет, после финансового кризиса 2008 года, после пандемии становится более националистической.

Не только Франция. Многие страны. Великобритания. Германия. Венгрия. Италия, Испания, повсюду. Опасность заключается в том, что, если мы вернемся к 1929 году, после обвала фондового рынка, в 1933 году Адольф Гитлер выиграл выборы, была мировая война.

Понемногу мы становимся все более националистами, считая, что во всем виноваты иностранцы и иммигранты. Ибо никто не берет на себя ответственность. Это всегда рассматривается как ошибка «слабых», поэтому всегда списывают вину в иммиграцию.

Когда в стране все хорошо, мы говорим, что это благодаря всем. Но когда наступают плохие времена, в этом всегда виновата иммиграция. После этого – мировая война. Сегодня выглядит так, что великие страны заинтересованы в мировой войне.

Но вместо того, чтобы учиться на прошлом, мы полностью воспроизводим то, что уже было в истории. Надеюсь, мировой войны не будет. Очень надеюсь. Но мы с каждым днем ​​все ближе, ближе и ближе к ней», - сказал Кантон для The Athletic.