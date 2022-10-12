Шахтер объявил о продаже виртуальных билетов на матч с Динамо

Донецкий клуб направит доход на восстановление стадиона в Ирпене.

Донецкий Шахтер объявил о начале продажи виртуальных билетов на матч с киевским Динамо.

Цена билета начинается от 10 гривен, а приобрести его можна по ссылке.

Все вырученные деньги будут направлены на восстановление стадиона Чемпион в городе Ирпень Киевской области.

"Встреча грандов всегда была самым ожидаемым и ярым поединком в украинском футболе и собирала полные трибуны. Однако с начала полномасштабного вторжения россии все объединились вокруг общей цели - победы. - говорится в сообщении "горняков".

Вот так арена выглядит сейчас:

Стадион до визита оккупантов:

Украинское "Класичне" состоится во Львове в воскресенье, 16 октября, в 17:00 по киевскому времени.