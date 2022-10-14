Шахтер - Динамо: онлайн трансляция матча 16.10.2022 чемпионата Украины

Команды встретятся в поединке украинской Премьер-лиги-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

В воскресенье, 16 октября, донецкий Шахтер встретится с киевским Динамо в центральном матче седьмого тура украинской Премьер-лиги сезона-2022/23.

Развязанная россиянами полномасштабная война против Украины не позволит "горнякам" принять команду Мирчи Луческу в Киеве, где они проводили свои домашние матчи в последнее время, из-за чего главный поединок в украинском футболе будет сыгран на западе страны.

Матч Шахтер - Динамо состоится во Львове на Арене Львов. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Главным арбитром на принципиальное противостояние между донецкой и киевской командами была назначена Екатерина Монзуль. Будущий поединок станет единственным в седьмом туре УПЛ, в ходе которого будет работать система VAR.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо

На ISPORT трансляция матча Шахтер - Динамо будет доступна в этой новости 16 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине центральный поединок седьмого тура УПЛ в прямом эфире будет транслировать телеканал Setanta Sports, доступный как на одноименной ОТТ-платформе, так и на других медиасервисах, работающих в Украине.

На данный момент Шахтер, имея в своем активе 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Донецкая команда отстает от лидирующего в чемпионате Днепра-1 на два балла. Динамо в последних турах начало постепенно подниматься после провального старта в украинском первенстве и сейчас находится на восьмой позиции, набрав девять пунктов.

Последний раз Шахтер и Динамо встречались между собой еще в первом круге УПЛ прошлого сезона. Тогда, до остановки чемпионата из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, принципиальные соперники 3 октября 2021 года в Киеве на НСК Олимпийский завершили поединок нулевой ничьей. Также немногим ранее, в конце сентября, "горняки" взяли верх над оппонентом в матче за Суперкубок Украины, разгромив "бело-синих" со счетом 3:0.