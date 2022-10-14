Шахтер - Динамо: где смотреть матч 16.10.2022 чемпионата Украины

Команды встретятся в матче седьмого тура чемпионата Украины-2022/23. Узнайте, где смотреть данный поединок, а также место и время его проведения.

В воскресенье, 16 октября, в рамках седьмого тура Украинской Премьер-лиги сезона-2022/23 донецкий Шахтер сыграет с киевским Динамо.

Из-за войны, которую РФ развязала на территории Украины, главное украинское противостояние пройдет не в Киеве, а на западе страны.

Интересен факт, что ни один из грандов украинского футбола перед очным противостоянием не занимает первого места в турнирной таблице. Шахтер в пяти первых поединках одержал четыре победы и только в дебютном матче сыграл в ничью, что позволяет им быть вторыми сразу после Днепр-1.

У Динамо ситуация гораздо хуже. Команда Мирчи Луческу занимает восьмую строчку, они дважды проиграли на старте сезона и даже победа над "горняками" не позволит догнать донецкую команду.

Где смотреть матч Шахтер - Динамо

На ISPORT будет доступна текстовая трансляция матча Шахтер – Динамо, где можно будет смотреть и следить за происходящими в этом поединке событиями. Комментировать матч будет наш редактор Василий Войтюк. Стартовый свисток поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине центральный матч тура в прямом эфире будет транслировать телеканал Setanta Sports, доступный как на одноименной ОТТ-платформе, так и на других медиасервисах, работающих в Украине. Напомним, что именно этот канал был назван официальным транслятором чемпионата Украины, и впоследствии власти государства назвали владельцами прав на трансляции футбольные клубы, а не УПЛ.

К сожалению, посмотреть поединок вживую, находясь на трибунах, пока невозможно из-за угрозы со стороны оккупантов.

Где состоится матч Шахтер – Динамо?

Предварительно поединок должен пройти во Львове на Арене Львов. Однако место и дата проведения все еще могут измениться.

Так, главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу заявил, что его клуб предложил перенести эту встречу в Варшаву или Краков, где оба коллектива проводят матчи еврокубков, или перенести львовскую игру на один день и на другое время.

В прошлом сезоне, до того момента, пока чемпионат не был остановлен, а затем досрочно завершен из-за военного вторжения РФ, команды успели провести одну очную встречу.

Тогда, 3 октября 2021 года, на НСК Олимпийские клубы не порадовали голами пришедших на стадион болельщиков, расписав нулевую ничью. При этом команды нанесли всего три удара в плоскость за все 90 минут (все удары на счету киевлян).