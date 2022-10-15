Шахтер - Динамо Киев: прогноз на матч 16.10.2022

Команды встретятся в седьмом туре чемпионата Украины-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В рамках очередного тура чемпионата Украины состоится центральный матч УПЛ - донецкий Шахтер сыграет с киевским Динамо.

Поединок состоится в воскресенье, 16 октября, и начнется в 17.00 по киевскому времени. Состоится встреча во Львове (Украина) на стадионе Арена-Львов.

Поединок команд - всегда интересный и всегда важен, ведь между собой встречаются главные клубы Украины. Шахтер, в случае победы, выйдет на первое место в чемпионате, а Динамо, если выиграет, продолжит гонку за чемпионство.

Коэффициент и ставки на матч седьмого тура УПЛ Шахтер - Динамо 16 октября

В турнирной таблице чемпионата Украины Шахтер идет на втором месте, имея 13 очков после пяти сыгранных туров. Что касается Динамо, то у команды Мирчи Луческу девять очков за пять матчей.

Эксперты и аналитики смогли выделить фаворита этого матча – донецкий клуб, который имеет лучшую форму на данный момент, делает их претендентом на победу.

Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Динамо

Победа Шахтера: 2,20

Ничья: 3,65

Победа Динамо: 315

Интересно также и то, что букмекеры прогнозируют голевую игру. Если вас интересуют ставки, то на то, что обе команды забьют, то на это можно поставить с коэффициентом - 1,55. Примечательно, что коэффициент на голы во втором тайме достаточно привлекательный - 1,84 на то, что ТБ 1,5.

Наиболее ожидаемым счетом этого матча аналитики считают ничейный результат со счетом 1:1. Коэффициент на этот счет равен около 7,9.

Статистика противостояния Шахтера и Динамо

Украинское дерби - одно из самых интересных событий в Украине. Между собой команды провели уже 194 матча, если учитывать игры в СССР.

Команды сыграли немало важных матчей, встречались они не только в украинских турнирах, но и в еврокубках. За это время статистика противостояния:

Шахтер - Динамо

58 Победы 80

56 Ничьи 56

224 Голы 261

В последнем официальном поединке между этими командами была зафиксирована нулевая ничья в рамках чемпионата Украины.

Динамо - Шахтер 0:0

Динамо: Бущан - Кендзера (Тымчик, 86), Забарный, Сирота, Караваев - Сидорчук, Буяльский (Гармаш, 86), Шапаренко - Де Пена, Витиньо (Шкурин, 86), Цыганков

Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко - Майкон, Степаненко (Маркос, 65) - Марлос (Тете, 65), Патрик, Соломон (Сикан, 65) - Педриньо.

Предупреждения: Шапаренко - Марлон, Кривцов, Сикан, Тете

На неделе донецкий Шахтер выступал в рамках Лиги чемпионов, где ему удалось показать достойную игру и отобрать очки у Реала. "Горняки" были близки к победе, но в компенсированное время пропустили, что позволило Реалу сыграть вничью - 1:1.

Киевское Динамо провело поединок в Лиге Европы, где продолжает проигрывать. "Бело-синие" минимально уступили Ренну, что является уже четвертым поражением в турнире. Шансы на выход в Лигу конференций - призрачные.