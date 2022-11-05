Александрия - Колос 4:1: обзор матча и результат игры 05.11.2022
В субботу, 5 ноября, на стадионе Ника состоялся матч одиннадцатого тура УПЛ, в котором Александрия легко справилась с Колосом, разгромив своих гостей со счетом 4:1.
Триумфальное возвращение домой хозяева поля отметили шикарным голом Сергея Рыбалки ударом из-за пределов штрафной площади.
После перерыва начался упомянутый фестиваль пенальти. Сначала на 53-й минуте ковалевцы получили шанс восстановить паритет, чем они и воспользовались. Однако далее хозяева поля удостоились сразу двух пенальти: Максим Третьяков и Рыбалка были точны.
Спустя всего четыре минуты все тот же Третьяков присоединился к Рыбалке как автор дубля.
После девяти сыгранных туров Александрия занимает четвертое место в таблице чемпионата Украины, имея в активе 20 очков. Колос идет шестым с 15-ю очками после 10-ти туров.
Статистика матча Александрия - Колос 11-го тура УПЛ
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 6 - 4
Удары в створ: 5 - 4
Атаки 83 - 71
Александрия - Колос 4:1
Голы: Рыбалка, 8, 69 (пен.), Третьяков, 61, 73 - Ориховский, 53.
Александрия: Билык - Мирошниченко, Дячук, Бабогло, Цуриков - Демченко, Рыбалка, Ковалец - Калитвинцев, Шулянский (Кожушко, 46), Третьяков.
Колос: Волынец - Емец, Чоботенко, Новак (Гончаренко, 43), Зозуля - Милько, Ориховский, Кузык (Мякушко, 46), Смирный (Попов, 46), Ильин - Лысенко (Безбородько, 46).
Предупреждения: Бабогло - Смирный, Лысенко, Безбородько, Мякушко, Ильин.