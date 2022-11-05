iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Александрия - Колос 4:1: обзор матча и результат игры 05.11.2022

Главный арбитр устроил фестиваль 11-метровых ударов, который команды ни разу не испортили.
Сегодня, 15:29
Александрия - Колос / ФК Александрия
Александрия - Колос / ФК Александрия

В субботу, 5 ноября, на стадионе Ника состоялся матч одиннадцатого тура УПЛ, в котором Александрия легко справилась с Колосом, разгромив своих гостей со счетом 4:1.

Триумфальное возвращение домой хозяева поля отметили шикарным голом Сергея Рыбалки ударом из-за пределов штрафной площади.

После перерыва начался упомянутый фестиваль пенальти. Сначала на 53-й минуте ковалевцы получили шанс восстановить паритет, чем они и воспользовались. Однако далее хозяева поля удостоились сразу двух пенальти: Максим Третьяков и Рыбалка были точны.

Спустя всего четыре минуты все тот же Третьяков присоединился к Рыбалке как автор дубля.

После девяти сыгранных туров Александрия занимает четвертое место в таблице чемпионата Украины, имея в активе 20 очков. Колос идет шестым с 15-ю очками после 10-ти туров.

Статистика матча Александрия - Колос 11-го тура УПЛ

Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 6 - 4
Удары в створ: 5 - 4
Атаки 83 - 71

Александрия - Колос 4:1
Голы: Рыбалка, 8, 69 (пен.), Третьяков, 61, 73 - Ориховский, 53.

Александрия: Билык - Мирошниченко, Дячук, Бабогло, Цуриков - Демченко, Рыбалка, Ковалец - Калитвинцев, Шулянский (Кожушко, 46), Третьяков.

Колос: Волынец - Емец, Чоботенко, Новак (Гончаренко, 43), Зозуля - Милько, Ориховский, Кузык (Мякушко, 46), Смирный (Попов, 46), Ильин - Лысенко (Безбородько, 46).

Предупреждения: Бабогло - Смирный, Лысенко, Безбородько, Мякушко, Ильин.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ александрия чемпионат Украины Колос Ковалевка

Статьи по теме

Заря в драматичной развязке вырвала победу в матче с Металлистом Заря в драматичной развязке вырвала победу в матче с Металлистом
Рыбалка невероятным голом в ворота Колоса установил личный рекорд Рыбалка невероятным голом в ворота Колоса установил личный рекорд
Футболист Боруссии Дортмунд установил уникальное достижение в Бундеслиге Футболист Боруссии Дортмунд установил уникальное достижение в Бундеслиге
IEM Rio Major: Liquid стартовали с поражения от MOUZ, Spirit одолели BNE IEM Rio Major: Liquid стартовали с поражения от MOUZ, Spirit одолели BNE
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: "мельница" Зайона и кроссовер Дюранта
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: "мельница" Зайона и кроссовер Дюранта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина из-за поражений Динамо, Шахтера и Днепра-1 опустилась на одну позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа17:55
Футболист Боруссии Дортмунд установил уникальное достижение в Бундеслиге
Киберспорт17:51
IEM Rio Major: Liquid стартовали с поражения от MOUZ, Spirit одолели BNE
Киберспорт17:40
IEM Rio Major 2022: онлайн-трансляции матчей
Европа17:26
Защитник РБ Лейпциг: Шахтер блистательно отыграл в Лиге чемпионов. Это было непросто, учитывая ситуацию в Украине
Украина17:19
Шахтер добыл уверенную победу над Ингульцом
НБА16:54
ЛеБрон: То, что сделал Ирвинг, навредило многим людям - я это не уважаю
Европа16:31
Ярмолюк снова попал в заявку на матч Брентфорда в АПЛ
ЧМ-202216:21
Игрок АПЛ, отпущенный под залог после предполагаемого изнасилования, может сыграть на ЧМ-2022
ЧМ-202216:01
Защитник Челси может пропустить Чемпионат мира
Украина15:46
Заря в драматичной развязке вырвала победу в матче с Металлистом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK