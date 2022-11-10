Динамо - Александрия 3:1: обзор матча и результат игры 10.11.2022

В четверг, 10 ноября, в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского состоялся матч 12-го тура УПЛ, в котором Динамо не испытало проблем с Александрией, победив со счетом 3:1.

Хозяева поля вышли вперед уже на 10-й минуте поединка, когда своим девятым голом в нынешнем розыгрыше чемпионата отметился Виталий Буяльский.

В середине второго тайма Виктор Цыганков получил желтую карточку за симуляцию, хотя на повторе было видно, как защитник держал его за футболку. Примечательно, что через пять минут Владислав Ванат откровенно симулировал, но судья упустил этот момент, хотя у форварда уже была желтая.

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А между этими эпизодами случился дебютный гол Джастина Лонвейка за киевлян. Игроки Динамо убежали в контратаку, Цыганков отдал передачу на Лонвейка, который ударом в касание удвоил преимущество своей команды.

Под занавес встречи Владимир Шепелев довел счет до разгромного, однако спустя всего три минуты воспитанник "бело-синих" Артем Шулянский забил гол престижа александрийцев.

Эта победа позволила команде Мирчи Луческу вплотную приблизиться к Александрии, заняв пятое место таблицы, уступая своему оппоненту всего одно очко.

Статистика матча Динамо - Александрия 12-го тура УПЛ

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 7 - 8

Удары в створ:6 - 5

Атаки: 61 - 67

Динамо - Александрия 3:1

Голы: Буяльский, 10, Лонвейк, 73, Шепелев, 89 - Шулянский, 90+2.

Динамо: Нещерет - Кендзера (Караваев, 84), Забарный, Сирота, Дубинчак (Вивчаренко, 69) - Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Буяльский (Гармаш, 60), Кабаев (Лонвейк, 69) - Ванат (Беседин, 84).

Александрия: Билык - Мирошниченко, Бондаренко, Бабогло, Цуриков - Демченко, Рыбалка (Дрышлюк, 78), Калитвинцев (Азагимян, 54), Ковалец (Кобзарь, 78), Третьяков (Мустафаев, 88) - Кожушко (Шулянский, 88).

Предупреждения: Дубинчак, Цыганков, Ванат - Цуриков.