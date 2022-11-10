Минай - Черноморец 0:1: обзор матча и результат игры 10.11.2022
В четверг, 10 ноября, Минай в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги принимал на своем поле Черноморец.
Подопечные Романа Григорчука, занимавшие последнее место в чемпионате, смогли одержать долгожданную первую победу в сезоне благодаря раннему голу с пенальти.
На 5-й минуте результативным ударом с одиннадцатиметровой отметки отличился Илья Путря. Одесской команде пришлось доигрывать матч в меньшинстве, после того как на 71-й минуте за вторую желтую карточку был удален Джеймс Манджрекар, но хозяева поля не сумели воспользоваться численным преимуществом.
После этой победы Черноморец остался на последней строчке в турнирной таблице УПЛ, но теперь имеет в своем активе шесть очков. Минай с девятью баллами занимает 14-е место.
Статистика матча Минай - Черноморец 12-го тура чемпионата Украины
Минай - Черноморец 0:1
Гол: Путря, 5 (пен.)
Владение мячом: 49% - 51%
Удары (в створ): 8 (2) - 6 (3)
Атаки: 60 - 47
Минай: Бандура, Трубочкин (Рогозинский, 79), Кулиев (Кравчук, 87), Воробчак (Дмитрук, 68), Твердохлеб (Колесник, 79), Немчанинов, Горин, Коломоец (Вишневский, 46), Хахлев, Гончар, Витенчук
Черноморец: Непогодов, Ермаков, Манджрекар, Путря, Наумец, Кравченко, Бобко (Политыло, 68), Плакса (Белый, 75), Брагару, Салюк, Кубемба (Гладкий, 85)
Предупреждения: Трубочкин, 73, Дмитрук, 83 - Манджрекар, 47, Кубемба, 81, Непогодов, 90+4
Удаление: Манджрекар, 71