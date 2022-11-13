Участники матчей Шахтер - Заря и Динамо - Колос устроили акции в честь освобождения Херсона
В воскресенье, 13 ноября, Шахтер во Львове на Арене Львов встречается с Зарей, а Динамо в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского принимает Колос в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги.
Перед стартовым свистком участники поединков провели оригинальные акции в честь главного события последних дней - освобождения Херсона от российских оккупантов.
Главный арбитр матча Шахтер - Заря Екатерина Монзуль вышла на поле не традиционно с мячом в руках, а с арбузом - символом Херсонщины.
😉 Особливий м'яч на сьогоднішній грі 🍉— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 13, 2022
💙💛 Херсон – це Україна! 🇺🇦#Херсон #Shakhtar #ШахтарЗоря pic.twitter.com/zuRG9iHBQS
В свою очередь игроки Динамо на игру с Колосом вышли в футболках с изображением долек арбуза.
Напомним, ранее на освобождение Херсона от российских захватчиков также отреагировал украинский чемпион-супертяжеловес Александр Усик.