Участники матчей Шахтер - Заря и Динамо - Колос устроили акции в честь освобождения Херсона

В воскресенье, 13 ноября, Шахтер во Львове на Арене Львов встречается с Зарей, а Динамо в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского принимает Колос в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги.

Перед стартовым свистком участники поединков провели оригинальные акции в честь главного события последних дней - освобождения Херсона от российских оккупантов.

Главный арбитр матча Шахтер - Заря Екатерина Монзуль вышла на поле не традиционно с мячом в руках, а с арбузом - символом Херсонщины.

В свою очередь игроки Динамо на игру с Колосом вышли в футболках с изображением долек арбуза.

Напомним, ранее на освобождение Херсона от российских захватчиков также отреагировал украинский чемпион-супертяжеловес Александр Усик.