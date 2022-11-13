iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Участники матчей Шахтер - Заря и Динамо - Колос устроили акции в честь освобождения Херсона

Команды и арбитры отметили значимое событие российско-украинской войны.
Сегодня, 15:55
Екатерина Монзуль перед матчем Шахтер - Заря / ФК Шахтер Донецк
Екатерина Монзуль перед матчем Шахтер - Заря / ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 13 ноября, Шахтер во Львове на Арене Львов встречается с Зарей, а Динамо в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского принимает Колос в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги.

Перед стартовым свистком участники поединков провели оригинальные акции в честь главного события последних дней - освобождения Херсона от российских оккупантов.

Главный арбитр матча Шахтер - Заря Екатерина Монзуль вышла на поле не традиционно с мячом в руках, а с арбузом - символом Херсонщины.

В свою очередь игроки Динамо на игру с Колосом вышли в футболках с изображением долек арбуза.

Напомним, ранее на освобождение Херсона от российских захватчиков также отреагировал украинский чемпион-супертяжеловес Александр Усик.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ заря шахтер Динамо Киев война с россией чемпионат Украины Украинская Премьер-лига Екатерина Монзуль Колос

Статьи по теме

Металлист 1925 одержал волевую победу над Ингульцом Металлист 1925 одержал волевую победу над Ингульцом
Динамо в меньшинстве не сумело обыграть Колос Динамо в меньшинстве не сумело обыграть Колос
Александрия в невероятной концовке поединка вырвала победу над Вересом Александрия в невероятной концовке поединка вырвала победу над Вересом
Легендарного футболиста приговорили к смертной казни в Иране Легендарного футболиста приговорили к смертной казни в Иране
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп Трэя Янга, моменты Дончича и Гранта
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп Трэя Янга, моменты Дончича и Гранта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Руне ворвался десятку лучших, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина17:02
Металлист 1925 одержал волевую победу над Ингульцом
Украина16:57
Динамо в меньшинстве не сумело обыграть Колос
Украина16:45
Александрия в невероятной концовке поединка вырвала победу над Вересом
Другие страны16:38
Легендарного футболиста приговорили к смертной казни в Иране
Украина16:32
Бригада Монзуль сначала засчитала гол Шахтера с офсайда, а затем отменила "чистый"
Украина16:20
Ворскла и Днепр-1 не смогли выявить между собой сильнейшего
Европа16:08
Главный прокурор судейского корпуса Серии А обвиняется в контрабанде шести тонн наркотиков
Украина15:55
Участники матчей Шахтер - Заря и Динамо - Колос устроили акции в честь освобождения Херсона
Европа15:50
ПСЖ на своем поле разгромил Осер
Формула 115:30
Алонсо - об инциденте с Оконом: Еще одна гонка и все закончится
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK